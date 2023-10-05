МИД Грузии выразил обеспокоенность из-за базы ВМФ России в Абхазии

Заброшенные корабли в Очамчире (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Министерство иностранных дел Грузии выразило обеспокоенность в связи с информацией о возможном размещении пункта постоянного базирования ВМФ России в Абхазии. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Такие действия представляют собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии», — говорится в документе.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что страна достигла соглашения с Россией о создании в республике нового пункта постоянного базирования российского Черноморского ВМФ в Очамчирском районе. Планы создать базу возникли еще в 2009 году.

С 1930-х годов порт Очамчиры был пунктом базирования пограничных судов Закавказского военного округа. С 1960-х годов там находилась отдельная бригада сторожевых кораблей, которая выполняла задачи по охране государственной границы вплоть до 1996 года. Тогда она была выведена из Очамчиры в дагестанский Каспийск.

В Грузии заявление Бжания вызвало беспокойство. «Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать свои международные обязательства, выполнить соглашение о прекращении огня, заключенное 12 августа 2008 года при посредничестве Европейского союза», — говорится в заявлении.

В августе 2008 года Россия провела военную операцию «по принуждению к миру» Грузии. По итогам конфликта Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает эти территории своими регионами, большинство стран мира не признали независимость республик.