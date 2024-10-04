Лукашенко пообещал не дать Польше «оттяпать» запад Украины
Если поляки попытаются «оттяпать» запад Украины, белорусская сторона окажет украинцам поддержку, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
Он напомнил, что сегодня между Варшавой и Киевом есть главный камень преткновения — вопрос Волынской резни, — и отношение польских элит к Украине «соответствующее».
Вместе с тем Лукашенко считает, что в основе претензий со стороны Польши лежит желание захватить западную часть Украины. «Как западную Беларусь, так и западную Украину. И там господствовать. Для нас это неприемлемо. Если только поляки влезут в Украину и попытаются запад оттяпать, мы будем украинцев поддерживать. Потому что мы понимаем, что следующие будем мы», — отметил белорусский лидер.
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