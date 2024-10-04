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Политика ,  
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Лукашенко пообещал не дать Польше «оттяпать» запад Украины

Лукашенко: Белоруссия поможет украинцам в случае нападения Польши
Александр Лукашенко (справа)
Александр Лукашенко (справа) (Фото: president.gov.by)

Если поляки попытаются «оттяпать» запад Украины, белорусская сторона окажет украинцам поддержку, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

Он напомнил, что сегодня между Варшавой и Киевом есть главный камень преткновения — вопрос Волынской резни, — и отношение польских элит к Украине «соответствующее».

Вместе с тем Лукашенко считает, что в основе претензий со стороны Польши лежит желание захватить западную часть Украины. «Как западную Беларусь, так и западную Украину. И там господствовать. Для нас это неприемлемо. Если только поляки влезут в Украину и попытаются запад оттяпать, мы будем украинцев поддерживать. Потому что мы понимаем, что следующие будем мы», — отметил белорусский лидер.

Материал дополняется.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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