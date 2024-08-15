Лукашенко призвал закончить «драчку» и сесть за стол переговоров
России и Украине необходимо начать переговоры по урегулированию конфликта, чтобы не нажать на «самую красную кнопку», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «России 1».
На вопрос о возможном перерастании конфликта на Украине в ядерную войну Лукашенко ответил: «По периметру Беларуси и России уже понажимали «красные эти кнопки». Осталось только «самую красную» нажать», — приводит его слова пресс-служба президента Белоруссии.
Лукашенко заявил, что когда в Белоруссии появилось тактическое ядерное оружие, он предупредил западные страны о том, что оно не будет применено, «пока вы не наступите на нашу государственную границу». «Она же — граница нашего Союзного государства», — уточнил президент, отметив, что в случае агрессии в отношении Белоруссии договоренности с Россией подразумевают оказание военной поддержки.
«И что, мы должны ждать, пока они растопчут нашу страну, как это было с Советским Союзом? Нет! Поэтому мы ответим мгновенно и адекватно, — сказал Лукашенко. — Если они хотят, чтобы этого не было, давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им».
В июне президент России Владимир Путин выдвинул свои условия прекращения огня и начала переговоров — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, международное признание этих четырех регионов и Крыма российскими территориями, отказ Киева от участия в военных союзах и снятие западных санкций. Зеленский назвал это предложение ультиматумом.
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