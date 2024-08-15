Лукашенко призвал закончить «драчку» и сесть за стол переговоров

Чтобы не нажать «самую красную кнопку», необходимо начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, считает Лукашенко. По его словам, эта «драчка» нужна Западу, а не россиянам, украинцам и белорусам

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

России и Украине необходимо начать переговоры по урегулированию конфликта, чтобы не нажать на «самую красную кнопку», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «России 1».

На вопрос о возможном перерастании конфликта на Украине в ядерную войну Лукашенко ответил: «По периметру Беларуси и России уже понажимали «красные эти кнопки». Осталось только «самую красную» нажать», — приводит его слова пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко заявил, что когда в Белоруссии появилось тактическое ядерное оружие, он предупредил западные страны о том, что оно не будет применено, «пока вы не наступите на нашу государственную границу». «Она же — граница нашего Союзного государства», — уточнил президент, отметив, что в случае агрессии в отношении Белоруссии договоренности с Россией подразумевают оказание военной поддержки.

«И что, мы должны ждать, пока они растопчут нашу страну, как это было с Советским Союзом? Нет! Поэтому мы ответим мгновенно и адекватно, — сказал Лукашенко. — Если они хотят, чтобы этого не было, давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им».

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на реализации «формулы мира», которая подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года. Москва отвергает такой сценарий.

В июне президент России Владимир Путин выдвинул свои условия прекращения огня и начала переговоров — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, международное признание этих четырех регионов и Крыма российскими территориями, отказ Киева от участия в военных союзах и снятие западных санкций. Зеленский назвал это предложение ультиматумом.