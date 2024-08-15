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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко призвал закончить «драчку» и сесть за стол переговоров

Лукашенко призвал закончить «драчку» и начать переговоры по конфликту на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Чтобы не нажать «самую красную кнопку», необходимо начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, считает Лукашенко. По его словам, эта «драчка» нужна Западу, а не россиянам, украинцам и белорусам
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

России и Украине необходимо начать переговоры по урегулированию конфликта, чтобы не нажать на «самую красную кнопку», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «России 1».

На вопрос о возможном перерастании конфликта на Украине в ядерную войну Лукашенко ответил: «По периметру Беларуси и России уже понажимали «красные эти кнопки». Осталось только «самую красную» нажать», — приводит его слова пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко заявил, что когда в Белоруссии появилось тактическое ядерное оружие, он предупредил западные страны о том, что оно не будет применено, «пока вы не наступите на нашу государственную границу». «Она же — граница нашего Союзного государства», — уточнил президент, отметив, что в случае агрессии в отношении Белоруссии договоренности с Россией подразумевают оказание военной поддержки.

«И что, мы должны ждать, пока они растопчут нашу страну, как это было с Советским Союзом? Нет! Поэтому мы ответим мгновенно и адекватно, — сказал Лукашенко. — Если они хотят, чтобы этого не было, давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им».

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Россия Украина Белоруссия Александр Лукашенко переговоры Военная операция на Украине
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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