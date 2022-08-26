Лукашенко объяснил поздравление украинцев с Днем независимости

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 59,6 (+0,09) Инвестиции, 25 авг, 16:07
Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 59,77 (-0,23) Инвестиции, 25 авг, 16:07
В Бердянске сообщили о взрыве у центра, где живут беженцы Политика, 15:28
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 15:15
«Газпром» заявил о подготовке к холодам в плановом режиме Бизнес, 15:12
Акции создателя игр Electronic Arts взлетели на слухах о сделке с Amazon Инвестиции, 15:10
За что бизнес в России чаще всего получает экологические штрафы Pro, 15:06
Минобороны заявило, что две бригады ВСУ оставили позиции из-за потерь Политика, 15:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:03
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 14:57
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Аэрофлот» сообщил о планах заказать более 300 российских самолетов Бизнес, 14:52
Лукашенко назвал Шольца и Макрона пацанами за слова о беседах с Путиным Политика, 14:52
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 14:52
Рационализация — враг хороших привычек. Вот как она мешает вам меняться Pro, 14:43
Лукашенко объяснил поздравление украинцев с Днем независимости Политика, 14:39
Карпин отреагировал на возможный переход Захаряна в «Челси» Спорт, 14:34
Политика ,  
0 

Лукашенко объяснил поздравление украинцев с Днем независимости

Украинцы — хорошие люди и никакие не «нацики», потому поздравление с Днем независимости адресовалось именно им, заявил Александр Лукашенко. Его пожелания мирного неба 24 августа вызвали критику у ряда украинских политиков
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Поздравление с Днем независимости Украины 24 августа адресовалось украинскому народу, поскольку к нему сложилось доброе отношение, в том числе и к жителям западной части Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Никакие они не «нацики». «Нацики» — это те, кто сверху, начиная от тех, кто курит, нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров. А люди хорошие. Это наши люди. Поэтому я счел необходимым, как всегда, поздравить украинский народ», — подчеркнул Лукашенко, отметив, что на реакцию украинских политиков предпочел не обращать внимания.

24 августа Украина отмечает День независимости. Лукашенко в этот день пожелал украинцам «мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни». Также он выразил уверенность, что «сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран». По его словам, Минск продолжит выступать за согласие и развитие дружественных контактов на всех уровнях.

Поздравление белорусского лидера украинские политики раскритиковали. Так, советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал слова Лукашенко циничными. «Похоже, Лукашенко действительно считает, что мир не замечает его активного участия в преступлениях против [Украины]. Поэтому цинично желает мирного неба, пуская по нам смертоносные ракеты. Эта клоунада пропитана кровью, зафиксирована и будет иметь конкретные последствия», — написал он в Twitter.

Лукашенко в День независимости пожелал украинцам мирного неба и силы
Политика
Александр Лукашенко

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, комментируя поздравление Лукашенко, написал в Telegram, что последний на следующий День независимости Украины «будет висеть на столбе», а белорусский народ будет свободным и жить в демократичном государстве. Генпрокуратура Белоруссии после этого возбудила уголовное дело против Гончаренко по подозрению в угрозе насилием в отношении белорусского президента и дискредитации Белоруссии.

С 24 февраля Россия проводит на Украине военную операцию, ее целями назывались денацификация и демилитаризация соседней страны. Киев разорвал с Москвой дипотношения и ввел военное положение в стране. Военные действия начались спустя три дня после признания Донецкой и Луганской народных республик в пределах Донецкой и Луганской областей Украины, за что Россию осудил ряд стран.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Эти акции сильно выросли на медвежьем рынке. Но могут пойти еще выше
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как экономическое чудо привело Японию к «потерянному тридцатилетию»
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Ждать ли краха на мировом рынке складской недвижимости
Статьи
Pro
Фото: NBC Universal Television Как подружиться с коллегами и зачем вообще это нужно: четыре совета
Статьи
Pro
Фото: Bernd Dittrich / Unsplash Какие ошибки управленцев лишают сотрудников мотивации в сложных условиях
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Feng Li - Pool / Getty Images Вместо Alibaba: какие компании теперь процветают в Китае — The Economist
Статьи
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России
Прогнозы
Pro
«Победа у нас в кармане»: какие шесть признаков выдадут юриста-мошенника
Инструкции

Лукашенко говорил, Минск де-факто признал ДНР, ЛНР и присоединение Крыма к России и, если понадобится, заявит об этом официально. При этом он подчеркивал, что Белоруссия «не стремится воевать на Украине» и Минску «эта война абсолютно не нужна».

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Александр Лукашенко поздравление День независимости Украины
Материалы по теме
Лукашенко объявил о перевооружении самолетов под ядерные заряды
Политика
Лукашенко в День независимости пожелал украинцам мирного неба и силы
Политика
Лукашенко рассказал о мечте создать панславянское государство
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter