Лукашенко объяснил поздравление украинцев с Днем независимости

Украинцы — хорошие люди и никакие не «нацики», потому поздравление с Днем независимости адресовалось именно им, заявил Александр Лукашенко. Его пожелания мирного неба 24 августа вызвали критику у ряда украинских политиков

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Поздравление с Днем независимости Украины 24 августа адресовалось украинскому народу, поскольку к нему сложилось доброе отношение, в том числе и к жителям западной части Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Никакие они не «нацики». «Нацики» — это те, кто сверху, начиная от тех, кто курит, нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров. А люди хорошие. Это наши люди. Поэтому я счел необходимым, как всегда, поздравить украинский народ», — подчеркнул Лукашенко, отметив, что на реакцию украинских политиков предпочел не обращать внимания.

24 августа Украина отмечает День независимости. Лукашенко в этот день пожелал украинцам «мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни». Также он выразил уверенность, что «сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран». По его словам, Минск продолжит выступать за согласие и развитие дружественных контактов на всех уровнях.

Поздравление белорусского лидера украинские политики раскритиковали. Так, советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал слова Лукашенко циничными. «Похоже, Лукашенко действительно считает, что мир не замечает его активного участия в преступлениях против [Украины]. Поэтому цинично желает мирного неба, пуская по нам смертоносные ракеты. Эта клоунада пропитана кровью, зафиксирована и будет иметь конкретные последствия», — написал он в Twitter.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, комментируя поздравление Лукашенко, написал в Telegram, что последний на следующий День независимости Украины «будет висеть на столбе», а белорусский народ будет свободным и жить в демократичном государстве. Генпрокуратура Белоруссии после этого возбудила уголовное дело против Гончаренко по подозрению в угрозе насилием в отношении белорусского президента и дискредитации Белоруссии.

С 24 февраля Россия проводит на Украине военную операцию, ее целями назывались денацификация и демилитаризация соседней страны. Киев разорвал с Москвой дипотношения и ввел военное положение в стране. Военные действия начались спустя три дня после признания Донецкой и Луганской народных республик в пределах Донецкой и Луганской областей Украины, за что Россию осудил ряд стран.

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Лукашенко говорил, Минск де-факто признал ДНР, ЛНР и присоединение Крыма к России и, если понадобится, заявит об этом официально. При этом он подчеркивал, что Белоруссия «не стремится воевать на Украине» и Минску «эта война абсолютно не нужна».