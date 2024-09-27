В Польше заявили, что вопрос Волынской резни тяготит отношения с Украиной

Проблема поиска и эксгумации жертв Волынской резни остается нерешенной между Украиной и Польшей, заявили украинскому изданию LIGA.net в польском МИДе.

Там отметили, что этот вопрос «имеет большой потенциал для негативного влияния» на отношения между странами, чем «пользуется Россия». Без конкретных действий украинских властей «такой односторонний подход к общей истории» будет все больше влиять на двусторонние отношения и «тяготить» их, отметили в МИД Польши.

При этом в ведомстве подчеркнули, что «нерешенные исторические проблемы» не определяют поддержку Украины со стороны польских властей, «в частности по вступлению в Евросоюз».

«Но готовность к открытой и честной дискуссии, основанной на фактах, и к обеспечению достойного захоронения всех убитых — элемент идентичности ЕС, членом которого Украина станет», — добавили в министерстве.

С 1 января 2025 года начнется председательство Польши в Евросовете — высшем политическом органе Евросоюза.

В июле польский вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не поддержит вступление Украины в Евросоюз без эксгумации жертв Волынской резни. Премьер-министр Польши Дональд Туск согласился с вице-премьером и отметил, что «Украина не будет членом Евросоюза без согласия Польши».