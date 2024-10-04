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Путин присвоил Цивилевой чин госсоветника, соответствующий генерал-майору

Путин присвоил Цивилевой чин госсоветника, соответствующий званию генерал-майора
В июне Путин назначил Цивилеву замминистра обороны, а два месяца спустя — статс-секретарем — замминистра обороны. Указом президента ей присвоен чин госсоветника третьего класса, соответствующий званию генерал-майора
Анна Цивилева
Анна Цивилева (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин присвоил статс-секретарю — заместителю министра обороны Анне Цивилевой классный чин действительного государственного советника третьего класса, соответствующий званию генерал-майора. Указ главы государства опубликован на портале правовых актов.

«Присвоить федеральным государственным служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной службы Российской Федерации: действительного государственного советника Российской Федерации третьего класса Цивилевой Анне Евгеньевне», — говорится в указе.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Анна Цивилева — супруга министра энергетики Сергея Цивилева. В апреле прошлого года она была назначена председателем государственного фонда поддержки участников военной операции «Защитники Отечества», о его создании Владимир Путин объявил тогда же. Должность министра ее муж занял в мае, до этого он возглавлял Кемеровскую область.

В июне Путин назначил Цивилеву замминистра обороны, а два месяца спустя — статс-секретарем — замминистра обороны.

После назначения на пост замглавы Минобороны Цивилева рассказывала, что будет заниматься социальным и жилищным обеспечением военнослужащих, а также курировать взаимодействие ведомства с фондом «Защитники Отечества». В министерстве поясняли, что она «будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, трансформации и выведения всех связанных с этим процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень, где в центре находится человек».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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