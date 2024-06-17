Цивилева рассказала о новых обязанностях на посту замминистра обороны

Цивилева заявила, что будет заниматься социальным и жилищным обеспечением военных и продолжит работу с фондом «Защитники Отечества», которым руководила до этого. Она назвала назначение подтверждением внимания власти к ветеранам

Анна Цивилева (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Анна Цивилева прокомментировала свое назначение на пост заместителя министра обороны, отметив, что это большая ответственность.

«В новой должности займусь социальным и жилищным обеспечением военнослужащих, буду курировать взаимодействие ведомства с фондом «Защитники Отечества». Это назначение — большая ответственность и очередное подтверждение внимательного отношения государства к участникам и ветеранам боевых действий, в том числе спецоперации», — написала она в телеграм-канале.

Цивилева заявила, что за год работы фонда «Защитники Отечества» удалось выстроить «эффективное взаимодействие со многими ведомствами», и выразила уверенность, что теперь работа будет еще быстрее и продуктивнее.

17 июня президент Владимир Путин уволил четверых заместителей министра обороны и назначил троих новых, а также подписал указ, согласно которому у главы Минобороны может быть до 12 замов. Цивилева сменила Татьяну Шевцову, курировавшую в частности организацию социального и жилищного обеспечения военнослужащих.

В Минобороны пояснили, что ее задача — вывести эти процессы на «новый качественный уровень», подчеркнув ее опыт в создании и управлении фондом «Защитники Отечества». Этот фонд был создан в апреле прошлого года, тогда же его руководителем назначили Цивилеву.

Цивилева — супруга нового министра энергетики Сергея Цивилева, получившего назначение в правительство в мае в ходе обновления кабмина. До этого Цивилев был губернатором Кемеровской области. Кроме того, Цивилева возглавляла совет директоров угледобывающей компании «Колмар».

С минувшего декабря она находится под санкциями ЕС.

Кремль дважды за последнее время сообщал о встречах Владимира Путина с Цивилевой — президент принимал ее 2 апреля и 1 июня.