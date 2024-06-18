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Военная операция на Украине ,  
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Цивилева заявила о расстройстве психики у 20% вернувшихся из зоны боев

Цивилева: у 20% вернувшихся с военной операции есть посттравматический синдром
Сюжет
Военная операция на Украине

У каждого пятого военнослужащего, который возвращается со спецоперации, диагностируют посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), сообщила в интервью «Ведомостям» заместитель министра обороны Анна Цивилева.

«Где-то у 20%. Такой диагноз требует серьезной, длительной работы психиатра и медицинского психолога при медикаментозной поддержке. Но, конечно, психологическая поддержка нужна всем, кто возвращается из зоны [специальной военной операции]», — сказала Цивилева.

Она пояснила, что на ранних стадиях проблему можно решить социализацией и обращением к психологу без медикаментозной терапии.

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ПТСР (посттравматическое расстройство или посттравматический синдром) — это комплекс симптомов, которые возникают на фоне перенесенного стресса. Это тяжелое психическое состояние, как правило, вызванное травмирующим событием.

У пациентов с таким диагнозом возникают навязчивые тревожные воспоминания, имеющие яркий, но отрывочный характер, больные регулярно возвращаются к мыслям об этих событиях. Некоторые пациенты сталкиваются с ночными кошмарами и испытывают физиологический дискомфорт при упоминании о случившемся, другие, напротив, избегают мыслей и воспоминаний, связанных с этим.

Цивилева заняла должность замминистра обороны накануне. На этом посту она будет отвечать за социальное и жилищное обеспечение военнослужащих. Также она будет курировать взаимодействие ведомства с фондом «Защитники Отечества».

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Теги
Военная операция на Украине психическое расстройство Анна Цивилева военнослужащие стресс травма

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