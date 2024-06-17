 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Новое правительство 2024 ,  
0 

Минобороны назвало сферы полномочий новых заместителей Белоусова

Сюжет
Новое правительство 2024

В Минобороны рассказали, какие сферы будут курировать новые заместители министра:

  • Первый замминистра Леонид Горнин —весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных сил. «Его главные задачи – повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств», пояснили в ведомстве.
  • Замминистра Анна Цивилева — вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих.
  • Замминистра Павел Фрадков — вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд Министерства обороны.

Материал дополняется.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Минобороны Андрей Белоусов
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 95,39 (+0,24) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 89,05 (-0,02) Инвестиции, 17:48
НКР подтвердило кредитный рейтинг ВСК на уровне AA+.ru Кредитные рейтинги, 17:58
Почему искусственный интеллект убивает науку РБК и Сбер, 17:56
Украина разгромно проиграла Румынии в первом матче на Евро-2024 Спорт, 17:54
Флаг ДНР на матче с разгромным поражением Украины. Что происходит на Евро Спорт, 17:49
Флаг ДНР на матче с разгромным поражением Украины. Что происходит на Евро Спорт, 17:49
Россия вышла из спора по делу о крушении MH17 в Донбассе Политика, 17:48
НКР присвоило АО «СТМ» кредитный рейтинг A+.ru со стабильным прогнозом Кредитные рейтинги, 17:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Гости «открытого» дня ЦИПР ознакомились с новейшими российскими решениями Отрасли, 17:48
«Севилья» объявила об уходе Серхио Рамоса и подписала экс-игрока ЦСКА Спорт, 17:34
ЦБ установил курсы доллара и евро на 18 июня без биржевых торгов Инвестиции, 17:28
Акции «Мать и дитя» ушли в минус после роста почти на 30% Инвестиции, 17:23
БАД от старости: что такое NMN и стоит ли его принимать Pro, 17:21
Калинская и Касаткина с побед стартовали на крупном турнире в Берлине Спорт, 17:20
Банковский премиальный сервис: так ли это выгодно Тренды, 17:18