Минобороны назвало сферы полномочий новых заместителей Белоусова
В Минобороны рассказали, какие сферы будут курировать новые заместители министра:
- Первый замминистра Леонид Горнин —весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных сил. «Его главные задачи – повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств», пояснили в ведомстве.
- Замминистра Анна Цивилева — вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих.
- Замминистра Павел Фрадков — вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд Министерства обороны.
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