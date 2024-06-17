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Новое правительство 2024 ,  
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Путин назначил жену министра энергетики замминистра обороны

Путин назначил жену министра энергетики Анну Цивилеву замминистра обороны
Сюжет
Новое правительство 2024
Цивилева возглавляет фонд поддержки участников военной операции «Защитники Отечества». Первым замминистра стал Горнин, занимавший пост первого замглавы Минфина. Еще одним замминистра стал младший сын Фрадкова

Леонид Горнин
Анна Цивилева
Павел Фрадков
Леонид Горнин
Анна Цивилева
Павел Фрадков
Леонид Горнин
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Анна Цивилева
(Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)
Павел Фрадков
(Фото: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом)

Президент Владимир Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны, а Анну Цивилеву и Павла Фрадкова — заместителями министра.

Леонид Горнин до этого назначения с мая 2018 года был первым заместителем министра финансов. С 2012 по 2018 год занимал пост замглавы Минфина.

Анна Цивилева — супруга министра энергетики России Сергея Цивилева. В апреле прошлого года она была назначена председателем государственного фонда поддержки участников военной операции «Защитники Отечества», о его создании Владимир Путин объявил тогда же. Должность министра Цивилев занял в мае, до этого он возглавлял Кемеровскую область.

Павел Фрадков — первый заместитель управляющего делами президента, младший сын Михаила Фрадкова, директора Российского института стратегических исследований, бывшего премьера и экс-главы СВР.

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Путин также подписал указ, согласно которому в Министерстве обороны будет 12 заместителей министра вместо 10, в том числе два первых замминистра.

От должности первого замминистра обороны указом президента освобожден Руслан Цаликов. Свои посты также покидают Николай Панков (статс-секретарь — заместитель министра обороны), Татьяна Шевцова и Павел Попов (заместители министра), свидетельствует указ президента.

Как пояснили в Минобороны, Фрадков будет отвечать за управление имуществом, земельными ресурсами, а также строительство объектов для нужд ведомства. «Павел Фрадков имеет значительный профессиональный опыт по данным направлениям деятельности, накопленный в ходе предыдущей работы в Росимуществе и в Управлении делами президента Российской Федерации, — отметили там.

Горнин будет курировать все вопросы финансового обеспечения Вооруженных сил России. В его главные задачи входит «повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств», пояснили в Минобороны.

Цивилева будет отвечать «за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, трансформации и выведения всех связанных с этих процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень, где в центре находится человек», а также курировать взаимодействие ведомства с фондом «Защитники Отечества».

Помимо Горнина первым замглавы Минобороны является также начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. Должности замминистров, в частности, занимают генерал-полковник Виктор Горемыкин — начальник Главного военно-политического управления ВС, Олег Савельев — руководитель аппарата министра обороны, генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Путин назначил Савельева заместителем министра обороны в мае, до этого он был аудитором Счетной палаты. Савельев уже работал под началом Андрея Белоусова — когда тот возглавлял Минэкономразвития.

Первый вице-премьер Белоусов сменил Сергея Шойгу на посту главы Минобороны в мае. Тот перешел на должность секретаря Совбеза.

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Юлия Волкова Юлия Волкова, Елена Чернышова
Анна Цивилева Владимир Путин Павел Фрадков Минобороны Минфин Леонид Горнин
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Андрей Белоусов

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Сергей Цивилев

министр энергетики России
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Татьяна Шевцова

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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