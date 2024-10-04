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Политика ,  
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Кремль ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Байденом

Байден не стал исключать встречи с Путиным на саммите G20 в Бразилии в ноябре, но усомнился, что президент России посетит мероприятие. Песков заявил, что предпосылок для обсуждения встречи нет, а решение о поездке не принято
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Предпосылок для обсуждения встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина на саммите G20 нет, таких разговоров не велось, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Каких-либо разговоров на этот счет не велось, и сейчас в настоящий момент предпосылок нет, хотя президент неоднократно говорил, что он остается открытым для всех контактов», — сказал он.

Так Песков прокомментировал слова Байдена, который 3 октября не стал отказываться от возможной встречи с Путиным на саммите G20 или Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). При этом американский президент усомнился, что российский президент приедет на мероприятия.

Песков добавил, что решение о поездке на саммит пока не принято.

Саммит G20 будет проходить 18–19 ноября в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Бразилия обещала направить приглашение всем главам государств — участниц организации. Источник «Ведомостей» в оргкомитете мероприятия 2 октября подтвердил, что Бразилия направила приглашение России.

Бразильский президент Лула да Силва дважды приглашал Путина. В ходе разговора в сентябре главы государств выразили готовность к координации в рамках G20.

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Дмитрий Песков

Бразилия является одной из стран, которые ратифицировали Римский статут — основополагающий документ Международного уголовного суда (МУС). В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием стало подозрение в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». МИД заявил, что решения этого суда не имеют значения для Москвы, поскольку Россия не является участником Римского статута и не несет по нему обязательств.

Лула да Силва в сентябре 2023 года обещал, что не допустит ареста российского президента. «Путин может спокойно поехать в Бразилию. Я могу сказать, что, если буду президентом Бразилии, а он приедет, его ни за что не арестуют», — сказал тогда он. Позже бразильский президент уточнил, что решение по этому вопросу может принимать только суд. «Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть судебный процесс, он должен оценить последствия. <...> И если он примет участие, то знает, что может произойти, а может и не произойти», — отметил да Силва в декабре.

На саммит «Большой двадцатки» в Нью-Дели в прошлом году Путин не приехал, несмотря на приглашение властей Индии. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. В Кремле тогда заявляли, что у Путина «действительно насыщенный график, и, конечно, главный акцент все-таки на специальную военную операцию». Индия не ратифицировала Римский статут.

Саммит АТЭС пройдет 9–16 ноября в Перу. Эта страна находится под юрисдикцией МУС. В прошлом году мероприятие проходило в США. Вашингтон, как и Москва, подписал, но не ратифицировал Римский статут, однако в Госдепе заявили, что российскую делегацию примут с учетом санкций. Путин попал в санкционный список США в феврале 2022 года. Российскую делегацию возглавил вице-премьер Алексей Оверчук.

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Владимир Путин Джо Байден Дмитрий Песков Бразилия саммит G20
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