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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Politico узнал о секретных переговорах России, ЕС и США по Карабаху

Politico: Россия, ЕС и США тайно провели переговоры по Карабаху до операции Баку
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
В ходе переговоров представители США, ЕС и России обсуждали давление на Азербайджан за несколько дней до начала операции, чтобы обеспечить проход грузовиков в Карабах и доставить продовольствие и топливо жителям, пишет издание
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Высокопоставленные должностные лица США, ЕС и России встретились в Турции для секретных экстренных переговоров по конфликту в Нагоном Карабахе за несколько дней до начала «антитеррористической операции» Азербайджана. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата, знакомого с ходом обсуждений.

По словам источника, встреча состоялась 17 сентября в Стамбуле. Участники переговоров хотели оказать давление на Азербайджан для прекращения девятимесячной блокады Карабаха и возобновления конвоев с гумпомощью из Армении.

На встрече США представлял старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе Луис Боно, ЕС — спецпредставитель по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара, Россию — спецпредставитель МИД России по отношениям между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев, пишет издание.

«Мы считаем важным поддерживать каналы связи с соответствующими собеседниками, чтобы избежать недоразумений», — заявил Politico чиновник из ЕС.

Представитель Госдепартамента США отказался комментировать встречу. При этом собеседник издания в Вашингтоне, знакомый с вопросом, заявил, что «возможность работать с россиянами по этому вопросу необходима, потому что они действительно имеют влияние на стороны, особенно сейчас, когда мы переживаем опасный момент».

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

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Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе 19 сентября. На следующий день Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня, предусматривающее вывод армянских военных, расформирование и разоружение армии непризнанной республики и вывод военной техники. Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

Баку пообещал проживающим в Карабахе армянам «перемены к лучшему», заверив, что стремится «строить совместную жизнь на основе мира». Однако более 100 тыс. из 140 тыс. армянского населения уже уехали из Карабаха в Армению.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян упрекал российских миротворцев, размещенных в Нагорном Карабахе после окончания военного конфликта там в 2020 году, в том, что они не смогли предотвратить «нападения» на Карабах. Председатель Евросовета Шарль Мишель обвинил Россию в «предательстве» армян Нагорного Карабаха, так как российский миротворческий контингент не отреагировал на «антитеррористическую» операцию Азербайджана.

Кремль выразил несогласие с критикой. Вопрос же, останется ли контингент в Карабахе, будут решать с Азербайджаном, так как это его территория, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
При участии
Виктория Хабарова
Россия США ЕС переговоры Азербайджан Армения Нагорный Карабах
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