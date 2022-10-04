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Война санкций ,  
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Euractiv назвал единственную страну, выступающую против потолка на нефть

Euractiv: Греция и Кипр согласились ввести потолок цен на нефть из России
Мальта осталась единственной страной, выступающей против ограничения цен на нефть из России, отмечает портал
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Греция и Кипр согласились с введением ЕС потолка цен на российскую нефть в рамках нового пакета санкций. Об этом пишет портал Euroactiv со ссылкой на источники, осведомленные о ходе обсуждения вопроса.

По словам источников, теперь против ограничения цен на нефть из России в рамках нового пакета санкций выступает только Мальта.

Ожидается, что представители стран ЕС вновь соберутся вечером 4 октября, чтобы достичь договоренностей и заключить сделку до конца недели, отмечает Euroactiv.

Еврокомиссия в новом пакете санкций выступила за потолок цен на нефть
Политика
Фото:Дмитрий Ловецкий / AP

В конце сентября Politico сообщило, что послы ЕС предложат Европейской комиссии ввести ограничение цен на нефть и другие санкции.

Новые ограничения со стороны ЕС будут означать, что судоходным и страховым компаниям запретят транспортировать или страховать нефть из России, если цена, по которой она продается, выше установленного потолка. Пределом будет цена, по которой российская нефть продается в Азии — она на 30% ниже текущих цен на нефть в Европе.

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По данным Politico, долгое время Греция, Кипр и Мальта выступали против таких ограничений, поскольку зарабатывают на транспортировке российской нефти. Тогда же источники газеты сообщили, что эти страны предварительно согласовали ограничения с тем условием, что они получат компенсацию потерь.

Вице-премьер России Александр Новак заверил, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять нефть. Об этом также говорил и президент России Владимир Путин. По его словам, Москва не будет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь, если Европа будет принимать решения политического характера, противоречащие заключенным контрактам.

«Нам останется только одно — как в известной русской сказке, приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — заключил Путин.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Греция Кипр ЕС потолок цен на нефть
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