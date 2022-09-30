Воробьев сообщил о доставке квадрокоптеров и спальников мобилизованным

Мобилизованные в Подмосковье получили квадрокоптеры, жилеты, спальники, рюкзаки, зимние сапоги и другую помощь. Воробьев отметил, что если военным понадобится что-то еще, они получат все необходимое

В Таманскую дивизию в подмосковном Наро-Фоминске для мобилизованных доставили необходимую технику и экипировку, сообщил в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Мобилизованным привезли «квадрокоптеры, разгрузочные жилеты, зимние спальники (до -30), баллистические очки, активные наушники, тактические костюмы, тактические рюкзаки, резиновые зимние сапоги», перечислил глава региона.

Он также добавил, что в дивизию с начала спецоперации отправляют лекарства, различные спецприборы, хозтовары и продукты питания.

«Теперь эта работа выходит на другой уровень», — подчеркнул Воробьев и отметил, что это не последний раз, когда военные получат помощь.

Частичная мобилизация в России идет уже более недели — с 21 сентября. В разных регионах сообщали, что будут предоставлять мобилизованным помощь - как финансовую, так и в виде необходимой техники и обмундирования. Например, нижегородский губернатор Глеб Никитин говорил, что в комплект для мобилизованных от области войдут спальный мешок, теплые вещи, аптечка, предметы первой необходимости и др.

Глава Чувашии Олег Николаев указывал, что в стране на фоне мобилизации появился дефицит товаров, необходимых военным, а сама республика вынуждена делать закупки у других регионов, так как в регионе нет своих военторгов. Руководитель Бурятии Алексей Цыденов после жалоб мобилизованных на рост цен в военных магазинах попросил продавцов «вернуть цены назад» и не «наживаться», иначе им «придется самим готовиться к мобилизации».

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В соцсетях появлялись сообщения о том, что в военкоматах людям дают список с необходимыми вещами и техникой, которые мобилизованные должны покупать самостоятельно. В телеграм-канале «Объясняем.рф», где собраны ответы на вопросы по мобилизации, говорится, что «военнослужащие обеспечиваются всеми видами довольствия», но они могут использовать свою экипировку при наличии.

Мобилизованным в регионах пообещали дополнительную финансовую поддержку: это могут быть единовременные выплаты (от 100 до 300 тыс. руб.), а могут быть ежемесячные (25-50 тыс.). В «Объясняем.рф» отметили, что эти деньги можно тратить «в том числе и на индивидуально выбранную экипировку».