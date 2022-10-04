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Япония вышлет российского консула

Япония решила выслать российского консула в Саппоро
В течение недели российский консул должен будет покинуть Японию, решили в МИД страны. Министерство приняло это решение после того, как ФСБ задержала во Владивостоке японского дипломата по обвинению в шпионаже, его также выслали
Сергей Марин
Сергей Марин (Фото: sapporo.mid.ru)

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси объявил консула генконсульства России в Саппоро Сергея Марина персоной нон грата в качестве ответной меры на высылку японского консула из Владивостока, сообщает агентство Kyodo.

Российскому дипломату предписано покинуть страну в течение недели, до понедельника, 10 октября. 

Марин занимает пост генконсула в Саппоро с 19 декабря 2019 года.

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В конце сентября сотрудники ФСБ задержали во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори. Ведомство утверждало, что тот проводил «шпионскую акцию», а задержание произошло с поличным при получении данных ограниченного распространения «об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае». В России объявили Тацунори персоной нон грата, и 28 сентября тот покинул страну.

Японский МИД заявил протест: российского посла в Токио Михаила Галузина вызвали в министерство и потребовали извинений вместе с гарантиями, что подобного больше не повторится. Японской ведомство сочло произошедшее «крайне прискорбным и абсолютно неприемлемым». По данным газеты Yomiuri, высылка российского дипломата стала одной из ответных мер, которую готовили в японском МИДе.

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