Япония вышлет российского консула

В течение недели российский консул должен будет покинуть Японию, решили в МИД страны. Министерство приняло это решение после того, как ФСБ задержала во Владивостоке японского дипломата по обвинению в шпионаже, его также выслали

Сергей Марин (Фото: sapporo.mid.ru)

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси объявил консула генконсульства России в Саппоро Сергея Марина персоной нон грата в качестве ответной меры на высылку японского консула из Владивостока, сообщает агентство Kyodo.

Российскому дипломату предписано покинуть страну в течение недели, до понедельника, 10 октября.

Марин занимает пост генконсула в Саппоро с 19 декабря 2019 года.

В конце сентября сотрудники ФСБ задержали во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори. Ведомство утверждало, что тот проводил «шпионскую акцию», а задержание произошло с поличным при получении данных ограниченного распространения «об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае». В России объявили Тацунори персоной нон грата, и 28 сентября тот покинул страну.

Японский МИД заявил протест: российского посла в Токио Михаила Галузина вызвали в министерство и потребовали извинений вместе с гарантиями, что подобного больше не повторится. Японской ведомство сочло произошедшее «крайне прискорбным и абсолютно неприемлемым». По данным газеты Yomiuri, высылка российского дипломата стала одной из ответных мер, которую готовили в японском МИДе.