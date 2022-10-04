Япония вышлет российского консула
Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси объявил консула генконсульства России в Саппоро Сергея Марина персоной нон грата в качестве ответной меры на высылку японского консула из Владивостока, сообщает агентство Kyodo.
Российскому дипломату предписано покинуть страну в течение недели, до понедельника, 10 октября.
Марин занимает пост генконсула в Саппоро с 19 декабря 2019 года.
В конце сентября сотрудники ФСБ задержали во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори. Ведомство утверждало, что тот проводил «шпионскую акцию», а задержание произошло с поличным при получении данных ограниченного распространения «об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае». В России объявили Тацунори персоной нон грата, и 28 сентября тот покинул страну.
Японский МИД заявил протест: российского посла в Токио Михаила Галузина вызвали в министерство и потребовали извинений вместе с гарантиями, что подобного больше не повторится. Японской ведомство сочло произошедшее «крайне прискорбным и абсолютно неприемлемым». По данным газеты Yomiuri, высылка российского дипломата стала одной из ответных мер, которую готовили в японском МИДе.