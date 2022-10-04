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Yomiuri узнала о планах Японии выслать российского дипломата

Yomiuri: Япония вышлет российского дипломата в качестве ответной меры

Власти Японии намерены выслать российского дипломата в качестве ответной меры на признание Москвой персоной нон грата консула японского правительства во Владивостоке Мотоки Тацунори. Об этом со ссылкой на источники сообщила японская газета Yomiuri.

По данным газеты, после возвращения японского консула в Японию министерство иностранных дел страны приступило разработке ответных мер, в числе которых — высылка российского дипломата. Ожидается, что российская сторона будет уведомлена об этом «в ближайшее время».

Объявленный персоной нон грата японский консул вылетел в Москву
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Мотоки Тацунори

26 сентября сотрудники ФСБ задержали Тацунори по подозрению в «шпионской деятельности». По данным спецслужбы, он деньгами вымогал сведения «ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае».

ФСБ опубликовала видео, на котором человек, похожий на японского консула, сидит за столом с девушкой в ресторане. Девушка передает ему какие-то бумаги, которые он затем убирает к себе. Также ФСБ опубликовала видео допроса дипломата.

Тацунори был объявлен персоной нон грата. Ему предписано покинуть территорию Российской Федерации. Японии был заявлен протест по дипломатическим каналам. Консул работал в Генеральном консульстве Японии во Владивостоке.
 

Теги
Япония высылка дипломатов персона нон-грата Россия
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