Япония заявила о желании мирно решить территориальные споры с Россией
Токио нацелен на заключение мирного договора с Россией по итогам Второй мировой войны и разрешения территориального спора вокруг Курильских островов, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.
«Японо-российские отношения находятся в тяжелом состоянии из-за ситуации на Украине, но наша страна будет придерживаться политики, направленной на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — сказал он (цитата по ТАСС).
Три курильских острова: Кунашир, Шикотан, Итуруп, а также гряда Хабомаи являются предметом территориального спора между Москвой и Токио с момента завершения Второй мировой войны. С 1855 года, когда между Японией и Россией был заключен Симодский трактат, эти территории отошли к Японии. Однако по итогам Второй мировой войны острова стали советскими, но Токио не считает это законным. Стороны пока не заключили мирный договор.
В марте этого года в связи с введением Японией санкций после событий на Украине и «недружественной позицией» японских властей российский МИД объявил, что Москва выходит из диалога с Токио по заключению мирного соглашения.
В тот же момент ведомство анонсировало отмену безвизового режима посещения островов японцами, которые ранее проживали на этих территориях. В начале сентября это ограничение вступило в силу. Токио в ответ выразил «решительный протест».
В апреле в Японии впервые почти за 20 лет (с 2003 года) Южные Курилы (японцы называют их северными территориями) были названы «временно оккупированными». С 2011 года также использовалась формулировка, что острова принадлежат Японии.
Кремль в ответ на это заявил, что «все четыре острова являются неотъемлемой территорией России», а из-за «враждебных действий» Токио продолжение переговорного процесса «весьма трудно».