Япония заявила о желании мирно решить территориальные споры с Россией

Спор касается Южных Курил, которые до Второй мировой войны принадлежали Японии, а по ее итогам перешли к СССР. Страны также не заключили мирный договор, переговоры по этому вопросу в этом году были приостановлены

Фумио Кисида (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Токио нацелен на заключение мирного договора с Россией по итогам Второй мировой войны и разрешения территориального спора вокруг Курильских островов, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Японо-российские отношения находятся в тяжелом состоянии из-за ситуации на Украине, но наша страна будет придерживаться политики, направленной на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — сказал он (цитата по ТАСС).

Три курильских острова: Кунашир, Шикотан, Итуруп, а также гряда Хабомаи являются предметом территориального спора между Москвой и Токио с момента завершения Второй мировой войны. С 1855 года, когда между Японией и Россией был заключен Симодский трактат, эти территории отошли к Японии. Однако по итогам Второй мировой войны острова стали советскими, но Токио не считает это законным. Стороны пока не заключили мирный договор.

В марте этого года в связи с введением Японией санкций после событий на Украине и «недружественной позицией» японских властей российский МИД объявил, что Москва выходит из диалога с Токио по заключению мирного соглашения.

В тот же момент ведомство анонсировало отмену безвизового режима посещения островов японцами, которые ранее проживали на этих территориях. В начале сентября это ограничение вступило в силу. Токио в ответ выразил «решительный протест».

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В апреле в Японии впервые почти за 20 лет (с 2003 года) Южные Курилы (японцы называют их северными территориями) были названы «временно оккупированными». С 2011 года также использовалась формулировка, что острова принадлежат Японии.

Кремль в ответ на это заявил, что «все четыре острова являются неотъемлемой территорией России», а из-за «враждебных действий» Токио продолжение переговорного процесса «весьма трудно».