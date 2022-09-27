МИД Японии выразил протест послу России после задержания консула

МИД Японии вызвал посла России и выразил ему протест после задержания консула

Японского консула Тацунори задержали 26 сентября во Владивостоке. По данным ФСБ, он собирал информацию об аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона

Фото: Diego Azubel / EPA / ТАСС

Посольство Японии в России выразило протест в связи с задержанием во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори, обвиняемого в шпионаже, передает телеканал NHK.

В японском дипломатическом представительстве назвали задержание Тацунори «крайне прискорбным и абсолютно неприемлемым».

Позже посла России в Токио Михаила Галузина вызвали в японский МИД, где ему выразили ответный протест и потребовали извинений и того, чтобы аналогичная ситуация не повторилась, пишет Kyodo.

О задержании японского консула сообщила Федеральная служба безопасности России вечером 26 сентября. По данным ведомства, Тацунори за деньги получал «сведения ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае».

ФСБ также опубликовала видео, на котором мужчина, похожий на японского консула, сидит в ресторане с девушкой, та передает ему какие-то бумаги, которые он затем убирает к себе. На видео также есть фрагмент допроса, где Тацунори признает свою вину.

В тот же день в МИД России был вызван советник-посланник посольства Японии в Москве. «За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица и наносящую ущерб интересам безопасности России, консул Генерального консульства Японии во Владивостоке объявлен «persona non grata» и в течение 48 часов обязан покинуть Россию», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. МИД также направил Японии ноту протеста.