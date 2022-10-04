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Bloomberg узнал о сомнениях британских министров в премьерстве Трасс

Трасс будет сталкиваться с растущей критикой других членов Консервативной партии по своей экономической программе, считают министры королевства, пишет агентство. При этом они допустили, что та пробудет премьером до конца срока
Лиз Трасс
Лиз Трасс (Фото: Carl Court / Getty Images)

Положение британского премьер-министра Лиз Трасс в правящей Консервативной партии (тори) сильно подорвано, ей будет трудно провести ключевые этапы своей экономической программы. Об этом заявили агентству Bloomberg два неназванных министра правительства Великобритании в кулуарах ежегодной конференции тори в Бирмингеме.

Трасс спустя месяц после занятия должности не попыталась заручиться поддержкой своих инициатив, например — не вынесла предложение на дебаты в кабинете министров, рассказали неназванные члены правительства. Собеседники агентства сочли, что Трасс продержится на своем посту до следующих парламентских выборов, отметив наличие возможности добиться экономического роста, однако есть риск возникновения еще большего числа недовольных ее политикой среди однопартийцев.

При этом бывший министр британского правительства выразил уверенность в отставке Трасс в течение ближайшего года. По его мнению, это будет сделано, чтобы дать партии возможность восстановиться перед выборами

Кто такая Лиз Трасс и как менялись ее политические взгляды
Политика
Лиз Трасс

Лиз Трасс прежде занимала пост министра иностранных дел Великобритании, она стала премьер-министром около месяца назад — 6 сентября. За ее кандидатуру проголосовали 57,4% членов тори, а оппонент, бывший канцлер казначейства Риши Сунак, получил 42,6% голосов.

Глава кабмина пообещала восстановить экономику Великобритании, в числе ключевых шагов она назвала сокращение налогов, доступность медицинской помощи, развитие широкополосного доступа в интернет, помощь развитию предпринимательства, создание новых рабочих мест, а также строительство школ и дорог. «Настало время решить проблемы, которые тормозят Британию», — подчеркнула Трасс, заверив, что превратит государство в «страну возможностей».

В начале октября Bloomberg писал о предложении члена британского парламента провести вотум недоверия Трасс, соответствующий призыв он призвал направить председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брэйди. Глава британского правительства пользуется годовым иммунитетом от вотума недоверия, однако парламентарий допустил, что это ограничение получится обойти.

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