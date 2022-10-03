Bloomberg узнал о предложении вынести Трасс вотум недоверия

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 52,74 (-2,67) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 55,3 (-2,11) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Курсы валют установят на основе отчетности банков и внебиржевых площадок Финансы, 10:15
ИТ-рынок России может избежать плохого сценария. В чем он заключается Pro, 10:13
Стремоусов заявил о попытках ВСУ прорвать оборону в Херсонской области Политика, 10:10
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 09:53
Politico узнала о возможной задержке санкций против России со стороны ЕС Политика, 09:42
Эксперты сообщили о падении спроса на аренду элитных квартир в Москве Недвижимость, 09:41
Ускорить скорую: как спасти людей с инсультом Партнерский проект, 09:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
«Просьба о помощи не слабость, а суперсила»: Дуэйн Джонсон — о депрессии Pro, 09:30
В Белгородской области из-за обстрела села погибла женщина Политика, 09:16
МИД Польши вызвал российского посла после присоединения новых регионов Политика, 09:11
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД Партнерский проект, 09:07
В акциях каких компаний переждать рецессию: 3 варианта Pro, 09:05
Комитет Совфеда поддержал проект о кредитных каникулах для мобилизованных Политика, 09:04
Серебряные запасы: как вовлечь в экономику бизнесменов старше 50 лет Дискуссионный клуб, 09:00
Политика ,  
0 

Bloomberg узнал о предложении вынести Трасс вотум недоверия

Bloomberg: однопартиец Лиз Трасс предложил вынести ей вотум недоверия в парламенте
Правительство Трасс столкнулось со шквалом критики на фоне решения отменить планировавшееся повышение налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, после чего произошло снижение спроса на долговые бумаги Британии
Лиз Трасс
Лиз Трасс (Фото: Toby Melville / Getty Images)

Член британского парламента предложил написать письмо председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс, передает Bloomberg.

Премьер-министр Великобритании пользуется годовым иммунитетом от вотума недоверия, но член парламента рассчитывает, что это правило можно будет изменить в том случае, если достаточное количество депутатов поддержит эту инициативу.

«Тем не менее достижение таких цифр, которые заставили бы действовать Брейди, возглавляющего «Комитет 1922», который принимает решения о проведении вотума недоверия, является непростой задачей», — отмечает агентство.

Глава Минфина Великобритании Квази Квартенг ранее представил в парламенте план поддержки экономики страны, предусматривающий масштабное снижение налогов. Так, британские власти приняли решение отменить планировавшееся повышение налога на прибыль предприятий с 19% до 25%.

Кто такая Лиз Трасс и как менялись ее политические взгляды
Политика
Лиз Трасс

После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги страны. На этом фоне правительство Трасс столкнулось с критикой.

Как пишет Bloomberg, сейчас Квартенг в частном порядке пытается убедить консервативных членов парламента в том, что снижение налогов может пойти на пользу экономике Великобритании, в попытке «предотвратить потенциальное восстание».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК В какие активы безопаснее вкладываться в кризис
Статьи
Pro
Фото: Global Look Press «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз
Статьи
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи
Pro
Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы
Прогнозы
Pro
Фото: Christian Hartmann / Reuters Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так
Статьи
Pro
Джерри Мойз Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд
Статьи
Pro
Настраиваемся на продуктивный день: короткая медитация
Видео
Pro
Фото: Shutterstock У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries
Инструкции

Лиз Трасс, ранее занимавшая пост главы МИД Великобритании, вступила в должность премьер-министра 6 сентября. За нее проголосовали 57,4% членов Консервативной партии. Ее оппонент, бывший канцлер казначейства Риши Сунак, получил 42,6% голосов.

На посту премьер-министра Трасс заявила, что намерена восстановить экономику. В числе приоритетных задач она назвала сокращение налогов, помощь развитию бизнеса, доступность медицины, строительство дорог, домов и школ, развитие широкополосного доступа в интернет, создание рабочих мест.

«Настало время решить проблемы, которые тормозят Британию», — заявила она, пообещав превратить королевство в «страну возможностей».

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Лиз Трасс парламент Великобритания вотум недоверия
Материалы по теме
Times узнала о совете Трасс королю Карлу III пропустить саммит по климату
Политика
Трасс призвала игнорировать «угрозы» со стороны России
Политика
Трасс подтвердила планы выделить Киеву не менее $2,6 млрд военной помощи
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter