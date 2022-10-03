Bloomberg узнал о предложении вынести Трасс вотум недоверия

Bloomberg: однопартиец Лиз Трасс предложил вынести ей вотум недоверия в парламенте

Правительство Трасс столкнулось со шквалом критики на фоне решения отменить планировавшееся повышение налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, после чего произошло снижение спроса на долговые бумаги Британии

Лиз Трасс (Фото: Toby Melville / Getty Images)

Член британского парламента предложил написать письмо председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс, передает Bloomberg.

Премьер-министр Великобритании пользуется годовым иммунитетом от вотума недоверия, но член парламента рассчитывает, что это правило можно будет изменить в том случае, если достаточное количество депутатов поддержит эту инициативу.

«Тем не менее достижение таких цифр, которые заставили бы действовать Брейди, возглавляющего «Комитет 1922», который принимает решения о проведении вотума недоверия, является непростой задачей», — отмечает агентство.

Глава Минфина Великобритании Квази Квартенг ранее представил в парламенте план поддержки экономики страны, предусматривающий масштабное снижение налогов. Так, британские власти приняли решение отменить планировавшееся повышение налога на прибыль предприятий с 19% до 25%.

После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги страны. На этом фоне правительство Трасс столкнулось с критикой.

Как пишет Bloomberg, сейчас Квартенг в частном порядке пытается убедить консервативных членов парламента в том, что снижение налогов может пойти на пользу экономике Великобритании, в попытке «предотвратить потенциальное восстание».

Читайте на РБК Pro Pro В какие активы безопаснее вкладываться в кризис В какие активы безопаснее вкладываться в кризис Статьи Pro «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз Статьи Pro Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Статьи Pro Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Прогнозы Pro Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так Статьи Pro Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Статьи Pro Настраиваемся на продуктивный день: короткая медитация Настраиваемся на продуктивный день: короткая медитация Видео Pro У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries Инструкции

Лиз Трасс, ранее занимавшая пост главы МИД Великобритании, вступила в должность премьер-министра 6 сентября. За нее проголосовали 57,4% членов Консервативной партии. Ее оппонент, бывший канцлер казначейства Риши Сунак, получил 42,6% голосов.

На посту премьер-министра Трасс заявила, что намерена восстановить экономику. В числе приоритетных задач она назвала сокращение налогов, помощь развитию бизнеса, доступность медицины, строительство дорог, домов и школ, развитие широкополосного доступа в интернет, создание рабочих мест.

«Настало время решить проблемы, которые тормозят Британию», — заявила она, пообещав превратить королевство в «страну возможностей».