Bloomberg узнал о предложении вынести Трасс вотум недоверия
Член британского парламента предложил написать письмо председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс, передает Bloomberg.
Премьер-министр Великобритании пользуется годовым иммунитетом от вотума недоверия, но член парламента рассчитывает, что это правило можно будет изменить в том случае, если достаточное количество депутатов поддержит эту инициативу.
«Тем не менее достижение таких цифр, которые заставили бы действовать Брейди, возглавляющего «Комитет 1922», который принимает решения о проведении вотума недоверия, является непростой задачей», — отмечает агентство.
Глава Минфина Великобритании Квази Квартенг ранее представил в парламенте план поддержки экономики страны, предусматривающий масштабное снижение налогов. Так, британские власти приняли решение отменить планировавшееся повышение налога на прибыль предприятий с 19% до 25%.
После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги страны. На этом фоне правительство Трасс столкнулось с критикой.
Как пишет Bloomberg, сейчас Квартенг в частном порядке пытается убедить консервативных членов парламента в том, что снижение налогов может пойти на пользу экономике Великобритании, в попытке «предотвратить потенциальное восстание».
Лиз Трасс, ранее занимавшая пост главы МИД Великобритании, вступила в должность премьер-министра 6 сентября. За нее проголосовали 57,4% членов Консервативной партии. Ее оппонент, бывший канцлер казначейства Риши Сунак, получил 42,6% голосов.
На посту премьер-министра Трасс заявила, что намерена восстановить экономику. В числе приоритетных задач она назвала сокращение налогов, помощь развитию бизнеса, доступность медицины, строительство дорог, домов и школ, развитие широкополосного доступа в интернет, создание рабочих мест.
«Настало время решить проблемы, которые тормозят Британию», — заявила она, пообещав превратить королевство в «страну возможностей».