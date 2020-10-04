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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Президент Нагорного Карабаха приказал прекратить огонь по Гяндже

Араик Арутюнян
Араик Арутюнян (Фото: Reuters)

Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян распорядился прекратить ракетные удары по военным объектам Азербайджана в городе Гянджа.

«По моему распоряжению сегодня армия обороны нанесла несколько ракетных ударов по городу Гянджа. Сейчас я поручил прекратить стрельбу, чтобы избежать невинных жертв среди мирных жителей», — написал он в Facebook.

Тем не менее, добавил Арутюнян, если противник не сделает соответствующих выводов, то удары возобновятся.

Утром 4 октября в Минобороны Азербайджана сообщили, что вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские города Тертер и Горадиз Физулинского района. В Минобороны Армении информацию опровергли.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Также 4 октября столица Нагорно-Карабахской республики Степанакерт подверглась обстрелу со стороны Азербайджана. По данным корреспондента телеканала RT Игоря Жданова, в городе прогремело более десяти взрывов.

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян передал, что под обстрел в Степанакерте попали гражданские объекты. За последние несколько дней Степанакерт подвергался обстрелам несколько раз.

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История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.


 

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