Глава предвыборного штаба Трампа заболел COVID-19

Глава предвыборного штаба Дональда Трампа Уильям Степин получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

42-летний Степин узнал об этом в пятницу — тогда стало известно о наличии COVID-19 у американского президента и его жены Мелании. По данным издания, у главы штаба Трампа наблюдались легкие симптомы гриппа. Он ушел на карантин.

Дональд Трамп и его жена 2 октября написали в Twitter, что заразились коронавирусом. У Трампа наблюдался кашель и лихорадка, сообщало издание Vanity Fair. У первой леди также были небольшой кашель и головная боль. Перед этим президентская чета изолировалась после того, как коронавирусную инфекцию выявили у помощницы главы государства Хоуп Хикс. Затем COVID-19 подтвердился и у них.

Вертолет забрал американского лидера из Белого дома, чтобы доставить в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в городе Бетесда в штате Мэриленд, где он проведет несколько дней под наблюдением врачей.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Кандидат в президенты США, бывший вице-президент Джо Байден, являющийся основным соперником американского лидера на выборах, сообщил, что у него и его супруги Джилл нет коронавирусной инфекции.