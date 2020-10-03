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Глава предвыборного штаба Трампа заболел COVID-19

Глава предвыборного штаба Дональда Трампа Уильям Степин получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

42-летний Степин узнал об этом в пятницу — тогда стало известно о наличии COVID-19 у американского президента и его жены Мелании. По данным издания, у главы штаба Трампа наблюдались легкие симптомы гриппа. Он ушел на карантин.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп и его жена 2 октября написали в Twitter, что заразились коронавирусом. У Трампа наблюдался кашель и лихорадка, сообщало издание Vanity Fair. У первой леди также были небольшой кашель и головная боль. Перед этим президентская чета изолировалась после того, как коронавирусную инфекцию выявили у помощницы главы государства Хоуп Хикс. Затем COVID-19 подтвердился и у них.

Вертолет забрал американского лидера из Белого дома, чтобы доставить в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в городе Бетесда в штате Мэриленд, где он проведет несколько дней под наблюдением врачей.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Кандидат в президенты США, бывший вице-президент Джо Байден, являющийся основным соперником американского лидера на выборах, сообщил, что у него и его супруги Джилл нет коронавирусной инфекции.

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