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МИД усомнился в обвинениях Нидерландов о кибератаках на ОЗХО
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МИД усомнился в обвинениях Нидерландов о кибератаках на ОЗХО
Политика, 19:30
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МИД усомнился в обвинениях Нидерландов о кибератаках на ОЗХО
Тема «российского хакерства» приобрела такой размах в последнее время, что новые обвинения Нидерландов в попытке взлома систем ОЗХО сами по себе вызывают сомнения в их обоснованности, заявил замглавы МИД
Сергей Рябков (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Москва сейчас разбирается в сути обвинений, выдвинутых Нидерландами, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы должны разобраться в сути претензий, которые предъявляют нам Нидерланды, правительство этой страны. Мы пока имеем лишь самую общую первичную информацию на эту тему», — сказал он журналистам, добавив, что пока воздержится от комментариев «по существу этих обвинений».

Главные улики Нидерландов по делу высланных россиян. Фотогалерея Еще 5 фото
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Он также добавил, что «тема так называемого российского хакерства и кибервзломов в широком смысле» приобрела популярность «в определенных кругах», критично настроенных по отношению к России. «Увлечение этой темой обрело такой размах, что само выдвижение таких обвинений заставляет усомниться в их обоснованности», — добавил он.

Ранее 4 октября Минобороны Нидерландов сообщило о высылке в апреле 2018 года четверых россиян с дипломатическими паспортами. Имена россиян — Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. При этом Моренец и Серебряков, по заявлению Минобороны Нидерландов, являются киберспециалистами, а Сотников и Минин отвечали за «разведывательную поддержку».

Скандал с обвинениями россиян в хакерских атаках. Главное
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По данным военного ведомства, они попытались взломать сервера Организации по запрещению химического оружия, а также предприняли попытку получить данные о расследовании катастрофы рейса MH17 под Донецком.

В качестве одного из доказательств причастности перечисленных россиян к российским спецслужбам министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд и представитель нидерландской военной разведки Онно Эйхелсейн продемонстрировали квитанцию за такси на имя Моренца — машина следовала от здания, связанного с ГРУ (сейчас Главное управление Генштаба), до аэропорта Шереметьево. Кроме того, у высланных россиян изъяли ноутбуки и другое электронное оборудование, их фотографии и снимки самих подозреваемых также были обнародованы.

Позднее в тот же день Минюст США предъявил обвинения семерым россиянам, которые, по утверждению ведомства, проводили кибервзломы спортивных организаций «из мести» за отстранение от Олимпиады атлетов из России, а также проводили хакерские атаки на компанию Westinghouse.

При этом имена четверых россиян, обвиненных в США, уже были ранее названы министром обороны Нидерландов (Алексей Моренец, Евгений Серебряков, ​Олег Сотников и Алексей Минин), а имена оставшихся троих фигурировали в списке 12 хакеров ГРУ, которых спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил во взломе серверов Демократической партии США. Это Дмитрий Бадин, Иван Ермаков и Артем Малышев. Все они служат в войсковой части №26165 и работали из Москвы, заявили в Минюсте.

Пятерых из них обвинили в краже личных данных (identity theft), одному фигуранту предъявили обвинения в электронном мошенничестве по четырем пунктам. Всех семерых также обвиняют в отмывании средств — они незаконным путем приобретали программное обеспечение для взлома, считают в США.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: хакерские атаки
Главное
Скандал с обвинениями россиян в хакерских атаках. Главное Политика
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