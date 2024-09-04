В Сумской области эвакуируют жителей из приграничного города Глухова
Власти Сумской области вскоре начнут эвакуировать жителей из приграничного города Глухова, в котором на начало 2022 года проживало около 30 тыс. человек. Об этом в эфире телемарафона заявил глава сумской ОВА Владимир Артюх.
«Было принято решение на совете обороны области, и сейчас мы реализуем это решение, как правильно эвакуировать население из города Глухова и Глуховской общины», — заявил он.
За последние недели обстрелы Сумской области значительно возросли, сообщали украинские власти. Они связывали это с проводимой ВСУ операцией на территории Курской области.
Минобороны России, в частности, отчитывалось об уничтожении пунктов управления и складов с боеприпасами ВСУ в районе города Глухова. Также сумские власти сообщали о повреждении энергообъектов на территории региона.
В Курской области с 6 августа продолжаются бои. В регионе введен режим ЧС федерального характера. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели также режим контртеррористической операции. Спустя два дня президент России Владимир Путин потребовал от Минобороны «выбить» украинские силы с российской территории.
3 сентября президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что Киев в течение неопределенного времени планирует «удерживать» захваченные территории в приграничных районах Курской области. Украинский лидер подчеркнул, что подобные действия являются неотъемлемой частью его «плана победы», который, по его словам, он намерен предоставить партнерам, в том числе США.
Путин счел операцию Украины в Курской области «масштабной провокацией». Киевские власти обнажают свою истинную сущность, когда говорят о намерениях закрепиться в Курской области, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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