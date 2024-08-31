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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об ударе «Искандером» по складу ВСУ в Сумской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Расчет ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, сообщило Минобороны, передает ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, удар нанесли в районе населенного пункта Нижняя Сыроватка в 5 км южнее города Сумы. В результате военные уничтожили ангар с артиллерийскими боеприпасами и вооружением — там началась детонация, позднее он выгорел.

«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Они предназначены для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также объектов, которые те прикрывают, на расстоянии до 500 км.

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