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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об уничтожении пункта управления ВСУ в Сумской области

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Военная операция на Украине
Минобороны заявило, что военные нанесли удар по пункту управления и складу с боеприпасами ВСУ в районе города Глухов. Сумские власти сообщали о повреждении энергообъекта

Минобороны заявило об уничтожении пункта управления ВСУ в Сумской области
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В ночь на 20 августа российский истребитель Су-34 нанес удар по пункту управления и складу с боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе города Глухова Сумской области, сообщило Минобороны.

Российские военные использовали авиационные бомбы на универсальных модулях планирования и коррекции, заявили в ведомстве. В результате склад и пункт были уничтожены, сообщило министерство.

ТСН писал о ночных взрывах в Сумской области. Областная военная администрация сообщала, что под удар попал объект энергетики в Глуховской громаде, в результате без электроснабжения остались 72 населенных пункта.

На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области
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Фото:Ethan Swope / Getty Images

Этой ночью взрывы звучали в Хмельницкой и Винницкой областях, в Киеве работала ПВО. Власти Украины сообщили о разрушенных объектах инфраструктуры на части Запорожской области, которую контролирует Киев.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Сумская область граничит с Курской, где с 6 августа продолжаются бои. Президент Владимир Путин потребовал «выбить» ВСУ с российской территории и пообещал Киеву достойный ответ.

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Сумская область Минобороны ВСУ склад боеприпасов
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