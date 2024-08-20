Минобороны заявило об уничтожении пункта управления ВСУ в Сумской области
В ночь на 20 августа российский истребитель Су-34 нанес удар по пункту управления и складу с боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе города Глухова Сумской области, сообщило Минобороны.
Российские военные использовали авиационные бомбы на универсальных модулях планирования и коррекции, заявили в ведомстве. В результате склад и пункт были уничтожены, сообщило министерство.
ТСН писал о ночных взрывах в Сумской области. Областная военная администрация сообщала, что под удар попал объект энергетики в Глуховской громаде, в результате без электроснабжения остались 72 населенных пункта.
Этой ночью взрывы звучали в Хмельницкой и Винницкой областях, в Киеве работала ПВО. Власти Украины сообщили о разрушенных объектах инфраструктуры на части Запорожской области, которую контролирует Киев.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Сумская область граничит с Курской, где с 6 августа продолжаются бои. Президент Владимир Путин потребовал «выбить» ВСУ с российской территории и пообещал Киеву достойный ответ.
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