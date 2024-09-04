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Военная операция на Украине ,  
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Какие украинские чиновники и военные ушли в отставку. Инфографика

Появился список подавших в отставку украинских чиновников
Сюжет
Военная операция на Украине
За 3–4 сентября ряд украинских чиновников написали прошение об отставке. Кто из высокопоставленных официальных лиц Украины, занимавшихся внешней политикой и обороной, увольнялись в последние два года — в инфографике РБК
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

За 3–4 сентября ряд украинских чиновников написали прошение об отставке, включая главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирину Верещук. 4 сентября Верховная рада не поддержала увольнение Верещук, а рассмотрение прошения Кулебы перенесли.


Во вторник глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал увольнение половины состава кабинета министров. Поскольку всего в кабинете 22 человека, не исключено, что череда отставок продолжится.

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Анастасия Сирина, Мария Лозовая
Украина увольнения Верховная рада Украины Дмитрий Кулеба
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