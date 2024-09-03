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Военная операция на Украине ,  
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Пятый украинский министр за день подал в отставку

Министр по вопросам реинтеграции Украины Верещук подала заявление об отставке
Сюжет
Военная операция на Украине
Ирина Верещук
Ирина Верещук (Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины Ирина Верещук подала заявление об увольнении. Таким образом, за день это уже пятый украинский министр, решивший уйти в отставку.

«Перезагрузка. После почти трех лет в правительстве, сегодня подала заявку об отставке», — написала Верещук в своем телеграм-канале.

Верещук назначили министром по вопросам реинтеграции в ноябре 2021 года. До этого, с 2010 по 2015 год она занимала пост мэра города Рава-Русская во Львовской области, став тогда самой молодой женщиной-градоначальником на Украине (ей был тогда 31 год). В 2014 году баллотировалась на выборах в Верховную Раду как беспартийная, но проиграла. В 2019 году прошла в парламент от партии «Слуга народа».

Арахамия анонсировал массовое увольнение украинских министров
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Давид Арахамия

За день 3 сентября на Украине в отставку подали четыре министра — глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Минюста Денис Малюська, глава Минэкологии Руслан Стрелец, а также вице-премьер, министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Кроме того, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал на 4 сентября «день увольнений» на Украине и «большую перезагрузку правительства» на этой неделе. «Более 50% штатной численности КМУ (кабинет министров Украины) претерпят изменения», — сказал он. 

The Financial Times связывала увольнения с попыткой офиса президента Владимира Зеленского централизовать власть на Украине.

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Ирина Верещук вице-премьер министр Украина отставка увольнение
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