Для чего Зеленскому понадобилась волна отставок в украинском руководстве Заявления подали два вице-премьера, глава МИДа и замглавы офиса президента

Два вице-премьера, замглавы офиса президента Украины и несколько министров подали прошение об отставке. Чем вызвана перезагрузка в правительстве республики и как она связана с ситуацией на фронте — разбирался РБК

Кто подал в отставку и кем их заменят

Всего за 3-4 сентября прошения об отставке подали восемь человек из украинского руководства.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Впервые информация о возможной отставке Кулебы, который занимает этот пост с 2020 года, появилась в украинских медиа еще в марте. Издание «Страна.ua» сообщило, что его хотели отправить послом в Великобританию, но в итоге на эту позицию определили бывшего главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. По информации источников издания, к Кулебе накопилось много претензий, в том числе относительно кандидатур послов, представляемых его ведомством. В офисе президента и в целом недовольны дипломатической службой.

Собеседники «Украинской правды» называют наиболее вероятным преемником Кулебы его первого заместителя Андрея Сибигу. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов) сообщил в своем телеграм-канале, что еще одним кандидатом на пост главы МИД является Николай Точицкий, прежде заместитель министра иностранных дел, назначенный в апреле заместителем руководителя офиса президента.

Информацию, что Сибига сменит Кулебу на посту министра иностранных дел, подтвердило позже и Bloomberg. Агентство со ссылкой на источник сообщает, что Кулеба теперь сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО, поскольку страна стремится присоединиться к блоку. Сибига, как отмечает агентство, пользуется репутацией талантливого дипломата: он был послом Украины в Турции и заместителем главы администрации Зеленского до прихода в министерство. Именно Сибига организовывал неформальные встречи с российскими представителями.

«Страна.ua» со ссылкой на источник сообщило, что ведомство может возглавить глава офиса президента Игорь Жовква, который отвечает за внешнеполитическое направление. Какую должность займет после увольнения сам Кулеба, пока не уточняется. Как сообщил Гончаренко, заседание Верховной рады 4 сентября закончилось без решения об отставке Кулебы. По утверждению депутата, члены фракции «Слуга народа» якобы испугались, что им не хватит голосов.

Заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма

Он занимал этот пост с ноября 2021-го и курировал экономический сектор. «Украинская правда», ссылаясь на анонимные источники, сообщила, что Зеленский якобы уже давно хотел избавиться от Шурмы, а «сейчас так сложились обстоятельства, что президент его готов отпустить». Гончаренко написал в своем телеграм-канале, что Шурма «давно хотел уже соскочить», чувствуя, что «все идет к большим проблемам».

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против энергетических компаний, принадлежащих лицам, близким к Шурме. Их обвиняют в растрате и злоупотреблении служебным положением. Согласно совместному журналистскому расследованию украинских СМИ, эти компании получали необоснованные выплаты из бюджета.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин

Он возглавил ведомство в марте 2023-го и курировал оборонное производство, в том числе выпуск ударных дронов и ракет большой дальности (в конце августа ВСУ впервые использовали новую ракету-дрон «Паляныця» и провели испытания новой баллистической ракеты). Камышин написал в своем телеграм-канале, что продолжит работать в оборонной сфере, но уже в другой роли. По данным «Украинской правды», он может быть назначен на пост Шурмы. Однако депутат Рады Ярослав Железняк опроверг эту информацию, отметив, что Камышин скорее всего займет пост стратегического советника, поскольку должность Шурмы вовсе будет сокращена. 4 сентября Рада одобрила отставку Камышина.

Министр юстиции Денис Малюська

Он возглавил Минюст Украины в августе 2019-го, еще в период премьерства Алексея Гончарука, а в марте был переутвержден на эту должность. Комментируя свой уход, Малюська написал в соцсетях: «Утром в понедельник Штирлица ведут на расстрел. Неделя начинается плохо, подумал Штирлиц. А если серьезно, то на этот раз, в отличие от предыдущих 100500, все серьезно».

Депутат Рады Ярослав Железняк предположил, что Министерство юстиции Украины объединят с офисом вице-премьера по евроинтеграции (этот пост занимает Ольга Стефанишина, которая также подала в отставку). Впервые об увольнении Малюськи в июле написала «Украинская правда» со ссылкой на неназванных собеседников в команде Зелинского. Издание также сообщило, что его должность может занять Стефанишина. 4 сентября Рада проголосовала за увольнение Малюськи.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец

Занимал пост с апреля 2022 года, исполнял обязанности главы этого ведомства с ноября 2021 года. До этого оработал в администрации Днепропетровской области. 4 сентября Верховная Рада проголосовала за его увольнение.

Вице-премьер по европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина

Занимала свою должность с июня 2020 года. До этого возглавляла правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата правительства. Как утверждает Гончаренко, Стефанишина может возглавить Минюст вместо Малюськи и в этой должности продолжит заниматься вопросами евроинтеграции. Эту же информацию приводит «Суспільне»: по данным телеканала, Стефашину повысят — она не только получит портфель министра юстиции, но и сохранит пост вице-премьера.

Согласно установленной процедуре, перед тем, как Рада проголосует за ее назначение на новую должность, она должна быть уволена с текущей. При этом «Страна.ua» напоминает, что Стефанишина проходит как обвиняемая по коррупционному делу, которое рассматривается в Высшем антикоррупционном суде Украины. 4 сентября Рада проголосовала за ее отставку.

Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук

Свою должность занимала с ноября 2021 года. В 2019 году была избрана народным депутатом Рады IX созыва, перед этим на протяжении чуть более чем четырех лет была мэром города Рава-Русская в Львовской области. Сообщая о своей отставке, Верещук написала в телеграм-канале: «Перезагрузка. После почти трех лет в правительстве сегодня подала заявление об отставке. Спасибо президенту за доверие! Спасибо премьеру и членам правительства за сотрудничество!» Планирует ли она перейти на новую должность в правительстве, не сообщалось. Верховная Рада 4 сентября не поддержала ее увольнение.

Глава фонда госимущества Виталий Коваль

Занимал свою должность с ноября 2023 года, сменив на этом посту Рустема Умерова. Перед этим четыре года возглавлял Ровненскую областную администрацию. Несмотря на то, что Коваль сам подал прошение об отставке 3 сентября, в Раде его отставка не прошла — для этого не хватило одного голоса.

И другие официальные лица

Не исключено, что череда отставок продолжится: анонсируя «крупный перезапуск правительства», глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия отметил, что перестановки затронут до 50% кабинета (всего в нем 22 человека, включая премьер-министра Дениса Шмыгаля). «Завтра нас ждет день увольнений, а послезавтра — день назначений», — заявил депутат 3 сентября, отметив, что окончательный список претендентов на вакантные должности министров определят на заседании фракции партии 4 сентября (возможно, что на нем будет присутствовать и Зеленский). На момент публикации статьи этот список не был обнародован.

3 сентября директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос уволил своего заместителя Гизо Углаву после служебного расследования, которое выявило, что тот попытался дискредитировать другого сотрудника ведомства, сообщившего о возможной утечке информации.

В тот же день стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский отстранил от исполнения обязанностей начальника штаба командования сил беспилотных систем Романа Гладкого. Он не пробыл на этой должности и месяца — вскоре после его назначения в конце августа военного заподозрили в связях с Москвой: якобы у его супруги есть российский паспорт, а дочь выступала на спортивных состязаниях под флагом России. В отношении Гладкого начата «дополнительная специальная проверка» Службой безопасности Украины (СБУ).

Какие громкие отставки происходили раньше В сентябре 2023 года Зеленский отправил в отставку министра обороны Владимира Резникова, возглавлявшего ведомство с ноября 2021 года, и заменил его на Рустема Умерова. Президент объяснил перестановку необходимостью поиска новых подходов к взаимодействию с военными, но ранее в оборонном ведомстве разгорелся скандал из-за закупки пайков для военнослужащих по завышенным ценам. 8 февраля в отставку был отправлен главком ВСУ Валерий Залужный, командовавший армией с июля 2021 года. Его место занял командующий сухопутными войсками Александр Сырский. Залужный стал послом Украины в Великобритании. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил перестановку необходимостью пересмотреть тактику на поле боя и не допустить «стагнации по линии фронта». В мае Верховная Рада уволила вице-премьера по восстановлению, министра развития общин и инфраструктуры Александра Кубракова. «Страна.ua» связала его отставку с выводом из строя в результате ударов нескольких объектов энергетики, за которые отвечало ведомство Кубракова.

Зачем нужны перестановки в кабинете

Зеленский в вечернем обращении 3 сентября заявил, что изменения в составе правительства продиктованы необходимостью усилить некоторые направления его работы. «Осень будет крайне важной для Украины. И наши государственные институты должны быть настроены так, чтобы Украина достигла всех необходимых результатов — для всех нас», — отметил глава государства, добавив, что ожидаются также изменения в офисе президента.

Зеленский сообщил еще в конце августа, что обсуждает со Шмыгалем возможные изменения. В июне «Украинская правда» со ссылкой на источники из окружения президента написала, что Зеленский «устал» и от самого Шмыгаля, который занимает этот пост уже более четырех лет, и якобы рассматривает возможность его уволить. Источники издания отмечали, что недовольство действиями кабинета продиктовано угрозой дефолта, экономическими проблемами и кризисом энергетики.

«Страна.ua» называет решение о массовых перестановках сугубо «пиарным» и связывает его с тяжелой ситуацией на фронте, ракетным ударом по военному институту в Полтаве и перебоями в электроснабжении в результате обстрелов. Подобный шаг призван продемонстрировать населению, что президент осуществляет «перезагрузку власти», чтобы наладить более эффективную работу госаппарата, а ответственность за трудности перекладывается на «плохих бояр». По информации издания, еще с июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак готовил отставку Шмыгаля и его замену на вице-премьера Юлию Свириденко, а в июле Зеленский даже якобы дал на это «добро». Однако в ситуацию вмешался Арахамия, который убедил президента, что такой шаг будет «не ко времени», поэтому отставка главы правительства состоится позже.

Депутат Рады Железняк на брифинге 3 сентября отметил, что грядущие изменения в правительстве скорее будут точечными. По его словам, не стоит ожидать полной перезагрузки, поскольку полностью заменить его состав во время военного положения по закону нельзя.

Источники Financial Times (FT) сообщили, что эта перестановка не стала неожиданностью для политической элиты Украины и западных дипломатов в Киеве. По их словам, цель грядущих изменений — сделать кабинет, в котором в настоящее время только пять действующих министров, полноценным руководящим органом. «У правительства едва ли есть кворум», — отметил один депутат.

FT также отмечает, что перестановки происходят на фоне критической ситуации на поле боя, когда ВСУ пытается сдерживать усиливающееся наступление российской армии на востоке Украины и одновременно укрепить свой контроль над территорией, захваченной в Курской области.

CNN полагает, что волна отставок является частью подготовки Зеленского к визиту в США, во время которого он встретится с Джо Байденом и посетит Генассамблею ООН. На прошлой неделе украинский лидер заявил, что намерен представить американскому коллеге новый «план победы» из четырех частей, но подробности не привел.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что перестановки в украинском правительстве не повлияют на переговорный процесс. «И это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса. Да и в последние дни вы видите, какая у нас повестка дня напряженная», — пояснил он.