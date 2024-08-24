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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о первом применении новой украинской ракеты-дрона

Зеленский: Украина впервые применила новую ракету-дрон «Паляныця»
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский (на экране)
Владимир Зеленский (на экране) (Фото: president.gov.ua)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили новую ракету-дрон «Паляныця» («Паляница») украинского производства, заявил президент Владимир Зеленский в ходе мероприятия по случаю Дня независимости страны. Его слова приводит «РБК Украина».

«Именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия. Абсолютно нового класса оружия — украинской ракеты-дрона «Паляныця», — сказал он.

Зеленский поблагодарил разработчиков, производителей и военнослужащих.

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Политика
Владимир Зеленский

Ранее президент Украины присвоил звание генерала армии главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Последний был назначен на эту должность в феврале 2024 года вместо Валерия Залужного, который в свою очередь стал послом Украины в Великобритании.

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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