Зеленский заявил о первом применении новой украинской ракеты-дрона

Владимир Зеленский (на экране) (Фото: president.gov.ua)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили новую ракету-дрон «Паляныця» («Паляница») украинского производства, заявил президент Владимир Зеленский в ходе мероприятия по случаю Дня независимости страны. Его слова приводит «РБК Украина».

«Именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия. Абсолютно нового класса оружия — украинской ракеты-дрона «Паляныця», — сказал он.

Зеленский поблагодарил разработчиков, производителей и военнослужащих.

Ранее президент Украины присвоил звание генерала армии главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Последний был назначен на эту должность в феврале 2024 года вместо Валерия Залужного, который в свою очередь стал послом Украины в Великобритании.