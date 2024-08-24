Зеленский заявил о первом применении новой украинской ракеты-дрона
Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили новую ракету-дрон «Паляныця» («Паляница») украинского производства, заявил президент Владимир Зеленский в ходе мероприятия по случаю Дня независимости страны. Его слова приводит «РБК Украина».
«Именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия. Абсолютно нового класса оружия — украинской ракеты-дрона «Паляныця», — сказал он.
Зеленский поблагодарил разработчиков, производителей и военнослужащих.
Ранее президент Украины присвоил звание генерала армии главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Последний был назначен на эту должность в феврале 2024 года вместо Валерия Залужного, который в свою очередь стал послом Украины в Великобритании.
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