 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Bloomberg узнал о готовности к перезапуску трех из 13 реакторов АЭС в США

Эксперты отмечают, что часть остановленных реакторов повреждены или демонтированы, на возобновление работы нужно много денег. Например, на ввод в эксплуатацию реактора АЭС Palisades в Мичигане выделено более $1,5 трлн
Фото: Brandon Bell / Getty Images
Фото: Brandon Bell / Getty Images

В США из-за роста спроса на электроэнергию хотят перезапустить некоторые из 13 реакторов АЭС, закрытых за последнее десятилетие, но, по мнению опрошенных Bloomberg аналитиков, ко вводу к эксплуатацию готовы только три.

Один из них — реактор АЭС Palisades в Мичигане, на возобновление работы которого федеральное правительство выделило $1,5 трлн, а власти штата — еще $300 млн. В 2022 году станцию мощностью 800 МВт приобрела компания Holtec International и собиралась ее демонтировать, но теперь планы изменились. Перезапустить реакторы хотят также в Пенсильвании (там находится атомная электростанция Three Mile Island, где в 1979 году произошла крупная авария) и Айове, на станции Duane Arnold. Владельцы заявили, что готовы возобновить работу АЭС, но при условии, что это будет безопасно и экономично.

Однако работу большинства реакторов, недавно выведенных их эксплуатации, восстановить сложно, пишет агентство. Некоторые, например, на АЭС San Onofre в Калифорнии или Crystal River во Флориде, повреждены, другие, включая Vermont Yankee и Indian Point недалеко от Нью-Йорка, демонтированы.

Байден запретил импорт российского урана
Политика
Президент США Джо Байден

Bloomberg отмечает, что перезапуск будет дорогостоящим. «Повторный ввод этих станций в эксплуатацию действительно подчеркивает потребность в чистой энергии. Все зависит от того, сколько денег вы готовы потратить», — заявил Адам Штайн, директор по инновациям в области ядерной энергетики в калифорнийском исследовательском центре Breakthrough Institute.

Всего несколько лет назад АЭС считались «экономическими динозаврами», атомная энергетика с трудом конкурировала с дешевым природным газом и возобновляемыми ресурсами, но теперь число ее сторонников в США растет, пишет агентство. «Атомная энергетика — наш крупнейший источник безуглеродной электроэнергии, обеспечивающий 100 тыс. рабочих мест по всей стране», — говорила глава Минэнерго Дженнифер Грэнхолм. В марте 2024-го 34 страны, включая США, договорились использовать ее для снижения зависимости от ископаемого топлива.

В начале года в США разработали стратегию по избавлению от зависимости от России в ядерной отрасли. В этот план включили восстановление внутренних цепочек поставок и развитие предприятий по обогащению урана, субсидирование отечественной промышленности, привлечение международных партнеров и введение импортных ограничений в отношении России «для защиты инвестиций налогоплательщиков». С 12 августа в США начал действовать запрет на импорт урана из России; в российском посольстве заявили, что он в первую очередь вредит американской экономике.

Умер конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский

Бизнес увидел риски из-за реестра для борьбы с нелегальным наймом

США близки к соглашению о поставке Украине крылатых ракет JASSM

Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС

В России втрое увеличилось число преступлений, совершенных нелегалами

Зеленский заявил о гибели 40 человек после удара по училищу в Полтаве

Какие недостатки квартиры станут поводом для скидки

В Москве задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
АЭС США атомная энергетика ядерный реактор
Материалы по теме
США самостоятельно произвели первые 90 кг обогащенного урана
Политика
Антонов назвал для США последствия запрета на импорт урана из России
Политика
Госдеп уточнил период действия запрета на импорт в США урана из России
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До главного
события года

Лента новостей
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 97,81 (-1,45) Инвестиции, 03 сен, 17:48 Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 88,61 (-1,39) Инвестиции, 03 сен, 17:48
«Яндекс Такси» предупредил о росте цен из-за дефицита 130 тыс. водителейТехнологии и медиа, 04:21
Bloomberg узнал о готовности к перезапуску трех из 13 реакторов АЭС в СШАПолитика, 04:13
Элтон Джон частично потерял зрение из-за глазной инфекцииОбщество, 03:42
Экспорт российской нефти упал до минимума за месяцБизнес, 03:10
В Киеве и Сумах прогремели взрывыПолитика, 03:01
Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизменеПолитика, 02:55
В Риме молния ударила в Триумфальную арку рядом с КолизеемОбщество, 02:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
МИД Абхазии сообщил о прекращении Россией соцвыплат врачам и учителямПолитика, 02:03
«Страна.ua» сообщила о поджоге автобуса украинских военных в КиевеПолитика, 01:54
Белый дом исключил изменения в своей политике по ударам ВСУ вглубь РоссииПолитика, 01:29
Умер отец хоккеистов Буре, олимпийский призер Владимир БуреСпорт, 01:10
ВСУ признали гибель своих военных при ударе по институту в ПолтавеПолитика, 00:49
МВД объявило награду за помощь в раскрытии убийства школьницы 1 сентябряОбщество, 00:19
Маск напомнил, почему отказался включить Starlink для ВСУ у КрымаПолитика, 00:12