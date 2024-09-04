Bloomberg узнал о готовности к перезапуску трех из 13 реакторов АЭС в США

Эксперты отмечают, что часть остановленных реакторов повреждены или демонтированы, на возобновление работы нужно много денег. Например, на ввод в эксплуатацию реактора АЭС Palisades в Мичигане выделено более $1,5 трлн

Фото: Brandon Bell / Getty Images

В США из-за роста спроса на электроэнергию хотят перезапустить некоторые из 13 реакторов АЭС, закрытых за последнее десятилетие, но, по мнению опрошенных Bloomberg аналитиков, ко вводу к эксплуатацию готовы только три.

Один из них — реактор АЭС Palisades в Мичигане, на возобновление работы которого федеральное правительство выделило $1,5 трлн, а власти штата — еще $300 млн. В 2022 году станцию мощностью 800 МВт приобрела компания Holtec International и собиралась ее демонтировать, но теперь планы изменились. Перезапустить реакторы хотят также в Пенсильвании (там находится атомная электростанция Three Mile Island, где в 1979 году произошла крупная авария) и Айове, на станции Duane Arnold. Владельцы заявили, что готовы возобновить работу АЭС, но при условии, что это будет безопасно и экономично.

Однако работу большинства реакторов, недавно выведенных их эксплуатации, восстановить сложно, пишет агентство. Некоторые, например, на АЭС San Onofre в Калифорнии или Crystal River во Флориде, повреждены, другие, включая Vermont Yankee и Indian Point недалеко от Нью-Йорка, демонтированы.

Bloomberg отмечает, что перезапуск будет дорогостоящим. «Повторный ввод этих станций в эксплуатацию действительно подчеркивает потребность в чистой энергии. Все зависит от того, сколько денег вы готовы потратить», — заявил Адам Штайн, директор по инновациям в области ядерной энергетики в калифорнийском исследовательском центре Breakthrough Institute.

Всего несколько лет назад АЭС считались «экономическими динозаврами», атомная энергетика с трудом конкурировала с дешевым природным газом и возобновляемыми ресурсами, но теперь число ее сторонников в США растет, пишет агентство. «Атомная энергетика — наш крупнейший источник безуглеродной электроэнергии, обеспечивающий 100 тыс. рабочих мест по всей стране», — говорила глава Минэнерго Дженнифер Грэнхолм. В марте 2024-го 34 страны, включая США, договорились использовать ее для снижения зависимости от ископаемого топлива.

В начале года в США разработали стратегию по избавлению от зависимости от России в ядерной отрасли. В этот план включили восстановление внутренних цепочек поставок и развитие предприятий по обогащению урана, субсидирование отечественной промышленности, привлечение международных партнеров и введение импортных ограничений в отношении России «для защиты инвестиций налогоплательщиков». С 12 августа в США начал действовать запрет на импорт урана из России; в российском посольстве заявили, что он в первую очередь вредит американской экономике.