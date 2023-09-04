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Командующего миротворцами в Карабахе сменили второй раз за полгода

Минобороны: командующим миротворцами в Карабахе назначен Кирилл Кулаков
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Командующим миротворцами в спорном регионе назначили генерал-майора Кирилла Кулакова, его предшественник занимал должность четыре месяца. Ереван обвиняет миротворцев в невыполнении соглашения, Москва считает это необоснованным
Кирилл Кулаков
Кирилл Кулаков (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Командующим Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе стал генерал-майор Кирилл Кулаков, сообщило Минобороны.

Его назначили 3 сентября. Российские миротворцы за период пребывания, с 23 ноября 2020 года, очистили от мин и снарядов 1940 зданий, 689,5 км дорог, 2550,2 га территории, нашли и обезвредили 26,794 тыс. взрывоопасных предметов.

Кулаков сменил на этой должности генерал-полковника Александра Ленцова, советника министра обороны Сергея Шойгу. Ленцов пробыл командующим около четырех месяцев, его назначили 25 апреля 2023-го.

Кулакову 54 года. В 1995-2014 годах он работал преподавателем в Казанском высшем военном командном училище, затем командиром 7-й отдельной гвардейской танковой Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургской казачьей бригады в Чебаркуле Челябинской области, а в 2017-м стал начальником Казанского высшего военного командного училища.

В ноябре 2022-го мобилизованные, которые содержались в танковом училище, устроили протест из-за условий пребывания. Они рассказали о нехватке воды, воды и дров, а также на выданные ржавые необстрелянные автоматы 1970-х годов, а стирку вещей не обеспечили. По данным канала «Осторожно, новости», когда один из офицеров попытался успокоить мобилизованных, они «пригрозили физической силой, если проблемы не будут исправлены».

Кулаков тогда объяснял, что проблема с дровами возникла из-за дождей, намокли верхние поленницы. С его слов, в училище вскоре привезли сухие дрова, «все вопросы военнослужащих решены, претензии сняты».

Миротворцы в Нагорном Карабахе находятся по условиям трехстороннего соглашения, заключенного между Арменией, Азербайджаном и Россией. Его заключили после очередного обострения в конфликте между двумя государствами. Статус Нагорного Карабаха остался неурегулированным, а стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах и провокациях.

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Ереван затем не раз отмечал, что российские миротворцы должны контролировать Лачинский коридор, но в декабре 2022-го его перекрыли азербайджанские силы, из-за чего Нагорный Карабах испытывает перебои с поставками питания, воды и необходимых лекарств. «Причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично», — говорил премьер Никол Пашинян. Он заключил, что полагаться на Россию в сфере поддержания безопасности было ошибкой.

МИД России заверял, что «использует инструменты для успокоения ситуации» в Карабахе и «рассматривает на данный момент ситуацию на земле в качестве тех посреднических функций, которые есть у нашей страны». «Из разных источников, не буду конкретизировать, звучат постоянно упреки, большей частью необоснованные, в адрес российских миротворцев, которые работают в очень непростых условиях, — говорил министр Сергей Лавров. Он называл претензии необоснованными.

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Нагорный Карабах Минобороны миротворцы миротворческие силы Александр Ленцов
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