Власти заявили, что решили проблему с дровами для мобилизованных в Казани

Мобилизованные в Казани пожаловались на старые советские автоматы, нехватку воды, еды и дров. В училище заявили, что проблему с сырыми дровами решили, «все претензии сняты»

Фото: Подслушано Татарстан / VK

К мобилизованным, которые устроили протест из-за условий содержания в Казанском высшем танковом командном училище, приезжал заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, сообщил РБК начальник училища генерал-майор Кирилл Кулаков.

Как сообщил накануне телеграм-канал «Осторожно, новости», мобилизованные пожаловались на нехватку еды, воды и дров, на то, что им выдали ржавые, необстрелянные автоматы 1970-х годов и не обеспечили стирку вещей. По данным канала, когда один из офицеров попытался успокоить мобилизованных, они «пригрозили физической силой, если проблемы не будут исправлены».

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Агентство «Татар-информ» пишет, что речь идет о военнообязанных 430-го мотострелкового полка, они жаловались на «некоторые условия содержания, в том числе на сырые дрова и недостаточность мест для зарядки телефонов». Начальник училища заявил, что дважды беседовал с ними, один раз — с Нигматуллиным.

Со слов Кулакова, «проблема с сырыми дровами возникла из-за недавних дождей и мокрого снега: верхние ряды поленниц оказались мокрыми». Он сообщил, что в пункт сбора привезли сухие дрова, а со следующей недели начнут поставлять топливные брикеты за счет республики. «Кроме того, в отдельных палатках организовали места для зарядки телефонов», — заявил начальник училища.

Сейчас, по словам Кулакова, «все вопросы военнослужащих решены, претензии сняты».

Телеграм-канал «Сердитая Чувашия» пишет, что среди протестующих были призванные из этой республики. Несколько дней назад более 100 мобилизованных из Чувашии устроили акцию протеста в воинской части Ульяновской области, заявив, что отказываются от участия в военной операции на Украине из-за условий содержания и отсутствия положенных им выплат. Глава республики Олег Николаев счел, что это связано с недостатком информации о полагающихся мерах поддержки.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.