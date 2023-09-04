branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 104,42 (-0,19) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 96,62 (+0,28) Инвестиции, 16:11
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 23:11
Командующего миротворцами в Карабахе сменили второй раз за полгода Политика, 23:05
Путин заявил об уверенности нефтегазовых компаний на фоне санкций Политика, 23:02
В Москве у Ленинградского вокзала загорелся склад Общество, 22:34
World Aquatics допустила россиян на турниры с «немыслимыми» условиями Спорт, 22:28
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 22:01
Богомаз сообщил об отражении атаки диверсантов в Брянской области Политика, 21:54
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
ВШЭ сравнила долю выпускников IT-вузов в России и США Технологии и медиа, 21:53
Владимира Кара-Мурзу этапировали из СИЗО Политика, 21:43
NYT узнала о планах Ким Чен Ына встретиться с Путиным в России Политика, 21:34
Папа римский объяснил свои слова о великой России Политика, 21:21
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 21:15
VK объединила часть активов в две бизнес-группы Технологии и медиа, 21:12
Роскомнадзор исключил причастность к сбоям в работе YouTube в России Технологии и медиа, 21:06
Военная операция на Украине ,  
0 

Богомаз сообщил об отражении атаки диверсантов в Брянской области

Губернатор Богомаз: в Брянской области отразили атаку украинских диверсантов
Сюжет
Военная операция на Украине
Приграничный с Украиной район Брянской области снова подвергся атаке диверсантов. Силовики обнаружили вооружение иностранного производства. В августе регион подвергался атакам диверсионных групп трижды

Фото: avbogomaz / Telegram
Фото: avbogomaz / Telegram
Фото: avbogomaz / Telegram
Фото: avbogomaz / Telegram
Фото: avbogomaz / Telegram

Сотрудники погрануправления ФСБ и Минобороны пресекли попытку атаки украинской диверсионно-разведывательной группы в Севском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства», — написал он в телеграм-канале. Есть ли пострадавшие, глава региона не уточнил.

Севский район граничит с Сумской областью Украины.

Брянская область стала подвергаться нападениям диверсантов и регулярным обстрелам после начала Россией военной операции на Украине. В середине прошлой недели ФСБ отчиталась о ликвидации диверсионной группы, состоявшей из сотрудников СБУ и вооруженной американским оружием. Как отчиталась спецслужба, двое украинских военных погибли, еще пятерых удалось задержать. Губернатор тогда отмечал, что украинских диверсантов выявили благодаря ФСБ.

До этого в августе диверсанты атаковали регион дважды: 15-го и 22-го числа.

Власти США не поощряют Украину наносить удары по России, но отмечают, что та сама выбирает способ, «как ей защищать свою территорию». Вашингтон не поддерживает использование своего оружия для атак на Россию. Бундесвер назвал нормальным явлением, если подвергшаяся нападению сторона заходит на территорию противника, например для перерезания путей снабжения. «До тех пор пока атакам не подвергаются города, мирные люди, гражданские объекты, с этим придется смириться», — подчеркивал немецкий министр обороны Борис Писториус.

Президент Владимир Путин обещал защищать территорию Россию всеми доступными средствами.

Богомаз сообщил об отражении атаки диверсантов в Брянской области
Богомаз сообщил об отражении атаки диверсантов в Брянской области

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Брянская область диверсанты Александр Богомаз
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Власти Зернограда в Ростовской области сообщили о диверсии на водоводе
Общество
Резников назвал цену одного дня боевых действий для Украины
Политика
Почему украинский министр обороны Резников подал в отставку
Политика