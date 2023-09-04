Богомаз сообщил об отражении атаки диверсантов в Брянской области

Приграничный с Украиной район Брянской области снова подвергся атаке диверсантов. Силовики обнаружили вооружение иностранного производства. В августе регион подвергался атакам диверсионных групп трижды

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Сотрудники погрануправления ФСБ и Минобороны пресекли попытку атаки украинской диверсионно-разведывательной группы в Севском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства», — написал он в телеграм-канале. Есть ли пострадавшие, глава региона не уточнил.

Севский район граничит с Сумской областью Украины.

Брянская область стала подвергаться нападениям диверсантов и регулярным обстрелам после начала Россией военной операции на Украине. В середине прошлой недели ФСБ отчиталась о ликвидации диверсионной группы, состоявшей из сотрудников СБУ и вооруженной американским оружием. Как отчиталась спецслужба, двое украинских военных погибли, еще пятерых удалось задержать. Губернатор тогда отмечал, что украинских диверсантов выявили благодаря ФСБ.

До этого в августе диверсанты атаковали регион дважды: 15-го и 22-го числа.

Власти США не поощряют Украину наносить удары по России, но отмечают, что та сама выбирает способ, «как ей защищать свою территорию». Вашингтон не поддерживает использование своего оружия для атак на Россию. Бундесвер назвал нормальным явлением, если подвергшаяся нападению сторона заходит на территорию противника, например для перерезания путей снабжения. «До тех пор пока атакам не подвергаются города, мирные люди, гражданские объекты, с этим придется смириться», — подчеркивал немецкий министр обороны Борис Писториус.

Президент Владимир Путин обещал защищать территорию Россию всеми доступными средствами.