ФСБ и МВД задержали изготовителя бомб для украинских диверсантов

ФСБ и МВД задержали изготовителя взрывных устройств для диверсантов из Украины

Сотрудники ФСБ и МВД задержали изготовителя бомб для диверсионно-террористической группы из Украины, действовавшей в Запорожской области. Об этом РБК сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, изготовителем взрывных устройств был гражданин Украины 1968 года рождения. Он собирал самодельные бомбы «по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины», заявили в ЦОС.

Video

«Задержанный передал непосредственным исполнителям несколько взрывных устройств, которые были использованы ими при совершении террористических актов в отношении сотрудников полиции и администрации региона», — установили в ведомстве. Участников преступной группы также задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса (теракт).

У задержанного изъяли 5 кг взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов, изготовленных промышленным способом, три взрывателя замедленного действия и другие компоненты взрывных устройств. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (приготовление к теракту).

30 августа в Брянской области уничтожили диверсионную группу из сотрудников Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Службы специальных операций, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Группа готовила теракты в регионе на объектах военной и энергетической инфраструктуры. Двоих украинских военных убили, пятерых задержали.