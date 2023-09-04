branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 01 сен, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 01 сен, 17:22
«Аэрофлот» сообщил о ₽2,4 млрд операционной прибыли во втором квартале Новая экономика, 10:57
Еще один топ-менеджер Binance ушел в отставку Крипто, 10:57
Как эксперты ФЦК помогают отечественным компаниям РБК+, 10:56
Точно в цель: как технологии изменили инструменты таргетирования рекламы Тренды, 10:56
Инвестиции в навыки и человеческий капитал: что такое поисковые фонды Инвестиции, 10:56
Почти 40 звезд пришли на рекордный по ценам на билеты матч Месси Спорт, 10:50
Богомаз сообщил об отключении света в брянском селе после обстрела Политика, 10:45
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Где и как отдыхать с семьей в Москве: экскурсии, парки, мастер-классы РБК Life, 10:38
Визуальная эстетика: десять красивых отелей в России РБК Стиль и МТС Travel, 10:38
Как улучшить клиентский опыт с помощью искусственного интеллекта Pro, 10:36
ФСБ и МВД задержали изготовителя бомб для украинских диверсантов Политика, 10:29
Глава Минобороны Украины Резников подал в Раду заявление об отставке Политика, 10:24
Milliyet узнала о предложении Эрдогана Путину по Украине Политика, 10:10
Акции «Самолета» могут войти в индексы MOEX и РТС. Какого роста ждать Pro, 10:08
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ и МВД задержали изготовителя бомб для украинских диверсантов

ФСБ и МВД задержали изготовителя взрывных устройств для диверсантов из Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

Сотрудники ФСБ и МВД задержали изготовителя бомб для диверсионно-террористической группы из Украины, действовавшей в Запорожской области. Об этом РБК сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, изготовителем взрывных устройств был гражданин Украины 1968 года рождения. Он собирал самодельные бомбы «по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины», заявили в ЦОС.

ФСБ и МВД задержали изготовителя бомб для украинских диверсантов
Video

«Задержанный передал непосредственным исполнителям несколько взрывных устройств, которые были использованы ими при совершении террористических актов в отношении сотрудников полиции и администрации региона», — установили в ведомстве. Участников преступной группы также задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса (теракт).

У задержанного изъяли 5 кг взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов, изготовленных промышленным способом, три взрывателя замедленного действия и другие компоненты взрывных устройств. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (приготовление к теракту).

30 августа в Брянской области уничтожили диверсионную группу из сотрудников Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Службы специальных операций, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Группа готовила теракты в регионе на объектах военной и энергетической инфраструктуры. Двоих украинских военных убили, пятерых задержали.

Читайте на РБК Pro
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР
Конец «китайского чуда». Почему КНР прочат завершение 40-летнего бума
Как расчистить место для того, что правда важно — метод уборки Мари Кондо
Теги
диверсанты ФСБ МВД самодельное взрывное устройство Украина
Материалы по теме
ФСБ сообщила о массированном артударе по диверсантам в Брянской области
Политика
ФСБ задержала менеджера Одесской железной дороги за диверсию в Херсоне
Политика
Богомаз сообщил об одном пострадавшем после атаки диверсантов
Политика