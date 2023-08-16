Кирби заявил об отсутствии решения по передаче Украине комплексов ATACMS

Комплекс ATACMS (Фото: lockheedmartin.com)

Администрация США еще не приняла решение относительно передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я не стану каким-либо образом раскрывать подробности относительно внутреннего обсуждения военной помощи, которую мы предоставляем Украине. <...> В настоящий момент никаких решений по ATACMS не принято», — сказал Кирби (цитата по ТАСС).

ATACMS — это управляемая ракета большой дальности разработки американской компании Lockheed Martin. Эти ракеты могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS, которые уже есть у Украины. Ракеты самых последних версий могут поражать цель на расстоянии до 310 км с точностью до 1 м. WP пишет, что одна ракета стоит почти $1,5 млн.

22 июля The Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена продолжает настаивать на отказе от поставок Украине ATACMS, несмотря на «растущее давление со стороны американских законодателей».

В американском Минобороны считают, что у Киева есть более неотложные потребности, нежели этот вид оружия, а также опасаются, что отправка Украине достаточного количества вооружений, чтобы изменить ситуацию на поле боя, серьезно подорвет готовность США к другим возможным конфликтам.

Президент Владимир Путин, комментируя возможность передачи дальнобойных ракет Киеву, заявлял, что «чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ».