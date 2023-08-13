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Кулеба исключил эскалацию конфликта из-за поставок Германией ракет Taurus

Глава МИД Украины Кулеба призвал Германию поставить ракеты Taurus и исключил эскалацию
Сюжет
Военная операция на Украине
Шольц допустил возможность таких поставок. Москва осуждает военную помощь Киеву. Путин и Медведев допустили создание «санитарной зоны» на Украине из-за поставок дальнобойного оружия
Ракета Taurus (на переднем плане)
Ракета Taurus (на переднем плане) (Фото: Arnulf Hettrich / IMAGO / Global Look Press)

Поставки Германией дальнобойных ракет Taurus не приведут к эскалации конфликта, а помогут Украине «спасти больше жизней солдат и мирных жителей» и быстрее закончить военные действия, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью Bild.

Опасения того, что Украина будет использовать немецкие ракеты при ударах по российским территориям, Кулеба назвал необоснованными.

По словам Кулебы, такие ракеты смогут «достать» до позиций российских войск на территории Украины «далеко за линией фронта».

Ракета Taurus запускается с самолета, она способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, способна нести до 480 кг взрывчатки. Taurus при этом может лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами.

Украина попросила крылатые ракеты Taurus в начале мая. Однако Берлин пока не дал согласия на поставку. Канцлер Олаф Шольц в начале июля называл причиной этому в том числе опасения, что они будут использоваться при ударах по российской территории. «Мы не хотим, чтобы оружие, которое мы поставляем, использовали для того, чтобы достичь российской территории, но использовали его для обороны Украины и отвоевывания ее территорий», — пояснял он.

В то же время 13 августа немецкий канцлер не исключил поставку Taurus Украине. «Как и в прошлом, мы всегда будем очень внимательно рассматривать каждое решение, что работает, что имеет смысл, каким может быть наш вклад», — сказал он, отвечая на вопрос, почему Берлин до сих пор не поставил такие ракеты.

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Москва критикует поставки вооружения Киеву. В ответ на поставки дальнобойных ракет президент России Владимир Путин заявлял: «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ». В июне он предупредил, что если обстрелы российской территории продолжатся, то Москва будет вынуждена рассмотреть создание на Украине «санитарной зоны».

«А если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос — я это говорю очень аккуратно, — чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», — сказал Путин.

Решение Запада поставлять Украине дальнобойное оружие говорит о том, что линия демилитаризованной «санитарной зоны» должна проходить по границам Львова, заявил также в июне зампред Совбеза Дмитрий Медведев. 

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Taurus Дмитрий Кулеба эскалация поставки оружия
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