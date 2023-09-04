WSJ узнала о «незваных гостях» из Китая на секретных объектах в США

По данным WSJ, было зафиксировано около 100 случаев, когда китайцы оказывались у секретных американских объектов, США расценивают такие инциденты как шпионаж. Китай назвал обвинения «злонамеренными измышлениями»

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Китайские граждане, иногда выдавая себя за туристов, около 100 раз предпринимали попытки проникнуть на военные базы и секретные объекты в США, что расценивается как потенциальный шпионаж, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Собеседники издания назвали этих людей gate-crashers («незваные гости»). Некоторые из них, например, пытались проникнуть на территорию американского ракетного полигона в Нью-Мексико, а другие были аквалангистами, оказавшимися в воде недалеко от места запуска ракеты во Флориде. Издание отмечает, что подобного рода инциденты происходили и намеренно, и случайно.

Вашингтон считает, что эти лица могли проверять методы обеспечения безопасности на защищенных объектах. Случаи происходили в районах, где не развит массовый туризм.

Посольство Китая в Вашингтоне назвало подобные заявления «злонамеренными измышлениями». «Мы призываем соответствующих должностных лиц США отказаться от менталитета времен холодной войны, прекратить необоснованные обвинения и делать больше того, что способствует укреплению взаимного доверия между двумя странами и дружбы между двумя народами», — сказал представитель дипмиссии Лю Пэнъю.

В отношениях Китая и США в последнее время нарастает напряженность почти по всем направлениям, и обвинения в попытках шпионажа со стороны Вашингтона звучат не в первый раз. В феврале американские военные сбили китайский аэростат над Атлантическим океаном. Шар обнаружили в небе штата Монтана — там находится одна из баз США с ядерными межконтинентальными баллистическими ракетами. В Пентагоне утверждали, что он шпионил за военными объектами. Китай же называл объект метеозондом, который сбился с курса, и отрицал, что он использовался в шпионских целях.



WSJ в июне сообщила о результатах предварительного расследования инцидента. По данным газеты, на аэростате была установлена американская техника для фото- и видеосъемки, часть оборудования можно было купить в интернете. Также он был снабжен специализированными китайскими датчиками и другими приспособлениями для передачи собранных материалов в Китай. Как подчеркнули источники газеты, эти сведения подтверждают подозрения, что аэростат был предназначен для ведения шпионажа. В Пентагоне подтвердили, что он нес такого рода оборудование, но не передавал разведданные.