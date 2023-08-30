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Пекин ответил на слова американского министра о «неинвестируемом» Китае

Посольство ответило на слова американского министра о «неинвестируемом» Китае
Вашингтон заявил, что для бизнеса в Китае стало больше рисков, а страна стала «неинвестируемой». Пекин ответил, что будет облегчать доступ на свой рынок и становиться более открытым для зарубежных компаний
Министр торговли США Джина Раймондо и секретарь парткома Шанхая Чэнь Цзинин
Министр торговли США Джина Раймондо и секретарь парткома Шанхая Чэнь Цзинин (Фото: Andy Wong / POOL / Reuters)

Китай заявил о намерении становиться еще более открытым для сотрудничества с зарубежными компаниями, в том числе и американскими, в ответ на слова министра торговли США Джины Раймондо о том, что страна стала «неинвестируемой».

«Китай активно продвигает свою открытость на высоком уровне и прилагает усилия для обеспечения бизнес-среды мирового класса, ориентированной на рынок, регулируемой надежной правовой базой. Китай только еще шире откроет свои двери для внешнего мира», — сказал представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй (цитата по Reuters).

Он отметил, что в КНР работают примерно 70 тыс. фирм из США, большинство из них хотели бы остаться в стране, 90% прибыльны. Дипломат указал, что Пекин будет работать над облегчением доступа для зарубежных фирм на свой рынок.

Раймондо, которая находится с первым за пять лет визитом в Китае, ранее заявила журналистам, что «все чаще» американские бизнесмены говорят ей, что Китай стал «неивестируемым» и «слишком рискованным».

«Непомерные штрафы без каких–либо объяснений, изменения в законе о контрразведке, которые неясны и вызывают шок в американском сообществе; рейды на предприятиях — совершенно новый уровень проблем, и нам нужно это решать», — сказала министр.

Раймондо в качестве конкретных примеров усложнения ведения бизнеса для американских компаний назвала отказ китайских авиаперевозчиков принять поставку самолетов Boeing 737 MAX (запрет действует с 2019 года, Bloomberg недавно писал, что поставки скоро будут возобновлены) и ограничения против производителя микросхем Micron Technology (Пекин запретил оператором критической инфраструктуры закупать у этой компании чипы).

США также вводили ограничения в отношении Китая: например, в октябре прошлого года для 28 китайских технологических компаний был ограничен доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Ограничения против Micron Пекин ввел позднее.

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Позитивным итогом визита Раймондо стала договоренность создать новые каналы коммуникации по экономическим и коммерческим вопросам между странами, включая новый двусторонний форум для обсуждения мер экспортного контроля, чтобы «уменьшить непонимание политики национальной безопасности».

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