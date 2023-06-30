Пентагон заявил, что китайский аэростат не собирал разведданные

Сбитый в феврале китайский воздушный шар не собирал и не передавал разведывательную информацию во время полета над США, хотя и нес шпионское оборудование. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Мы знаем, что он имел разведывательные возможности, но пришли к выводу, что он не занимался сбором (разведывательной информации. — РБК) во время пролета над США», — заявил Райдер.

Неопознанный воздушный шар засекли в начале февраля над штатом Монтана, где расположены база ВВС США Мальмстрем и шахты ядерных ракет. Американские военные позднее сбили его над Атлантическим океаном у побережья Южной Каролины. Министр обороны Ллойд Остин заявлял, что Китай использовал аэростат для слежки за американскими стратегическими объектами. Китайские власти настаивали на том, что это был метеозонд, который сбился с курса, и отрицали, что использовали его в шпионских целях.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что сбитый аэростат был частично оборудован американской техникой. Как подчеркнули собеседники газеты, эти сведения подтверждают подозрения, что аэростат был предназначен для ведения шпионажа, а не был метеозондом, как утверждал Пекин.

После произошедшего визит в Китай отменил госсекретарь США Энтони Блинкен, стороны долгое время не могли согласовать новые даты визита из-за нежелания Пекина. Он все же посетил Китай в июне, где предложил «закрыть главу» истории с аэростатом.