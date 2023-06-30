Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 95,11 (+1,24) Инвестиции, 29 июн, 16:05 Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 87,03 (+1,41) Инвестиции, 29 июн, 16:05
В офисе Зеленского назвали условие для его участия в саммите НАТО Политика, 03:05
Спасатели нашли потерявшихся в Карачаево-Черкессии туристов Общество, 03:03
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 02:43
Пентагон заявил, что китайский аэростат не собирал разведданные Политика, 02:40
Более сотни человек задержали во Франции из-за беспорядков Политика, 02:27
В Финляндии выявили комаров-носителей лихорадки Западного Нила Общество, 02:09
Багдад потребовал от Швеции выдать сжегшего Коран иракца Политика, 01:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Застреливший подростка во Франции полицейский извинился перед его семьей Общество, 01:46
Туристы из Краснодарского края пропали в горах Карачаево-Черкесии Общество, 01:24
Россия распространила в СБ письмо об отсутствии намерений взорвать ЗАЭС Политика, 01:00
Небензя заявил о скором окончании мобилизационного резерва Украины Политика, 00:55
На создателей ChatGPT подали в суд за кражу личных данных Технологии и медиа, 00:50
Рябков назвал «последнюю каплю» в решении по выходу из ДОВСЕ Политика, 00:36
Общественники заявили, что Суровикина в московских СИЗО нет Политика, 00:32
Политика ,  
0 

Пентагон заявил, что китайский аэростат не собирал разведданные

Пентагон: сбитый над США китайский аэростат не собирал разведывательные данные

Сбитый в феврале китайский воздушный шар не собирал и не передавал разведывательную информацию во время полета над США, хотя и нес шпионское оборудование. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Мы знаем, что он имел разведывательные возможности, но пришли к выводу, что он не занимался сбором (разведывательной информации. — РБК) во время пролета над США», — заявил Райдер.

Неопознанный воздушный шар засекли в начале февраля над штатом Монтана, где расположены база ВВС США Мальмстрем и шахты ядерных ракет. Американские военные позднее сбили его над Атлантическим океаном у побережья Южной Каролины. Министр обороны Ллойд Остин заявлял, что Китай использовал аэростат для слежки за американскими стратегическими объектами. Китайские власти настаивали на том, что это был метеозонд, который сбился с курса, и отрицали, что использовали его в шпионских целях.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что сбитый аэростат был частично оборудован американской техникой. Как подчеркнули собеседники газеты, эти сведения подтверждают подозрения, что аэростат был предназначен для ведения шпионажа, а не был метеозондом, как утверждал Пекин.

После произошедшего визит в Китай отменил госсекретарь США Энтони Блинкен, стороны долгое время не могли согласовать новые даты визита из-за нежелания Пекина. Он все же посетил Китай в июне, где предложил «закрыть главу» истории с аэростатом.

Теги
Китай Пентагон США США аэростат шпионаж
Материалы по теме
В Польше нашли фрагменты аэростата с кириллицей близ военной части
Политика
В слитых документах нашли данные о еще четырех «аэростатах-шпионах» Китая
Политика
NBC узнал о собранных китайским аэростатом разведданных в США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter