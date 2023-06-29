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WSJ узнал, что Китай шпионил за США американским оборудованием

WSJ: на шпионском аэростате Китая нашли американское оборудование
Китай «напичкал» разведывательный аэростат американской техникой и послал его наблюдать за территорией США, пишет WSJ. Аппарат был сбит, что вызвало охлаждение отношений между Пекином и Вашингтоном
Фото: Petty Officer 1st Class Tyler Thompson / U.S. Navy / Getty Images
Фото: Petty Officer 1st Class Tyler Thompson / U.S. Navy / Getty Images

Китайский разведывательный аэростат, который в начале года заметили и затем сбили над воздушным пространством США, был «напичкан» американским оборудованием для фотографии, видеосъемки и так далее. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на предварительные результаты расследования.

Часть техники американского производства доступна для покупки в интернете, остальная была более специализированными китайскими датчиками и другими приспособлениями для передачи собранных материалов в Китай. Как подчеркнули собеседники газеты, эти сведения подтверждают подозрения, что аэростат был предназначен для ведения шпионажа, а не был метеозондом, как утверждал Пекин.

Разведка и часть Пентагона предлагали показать публике обломки аэростата. Так Вашингтон поступил в 2017 году с иранским вооружением, использовавшимся в Йемене и Персидском заливе, в подтверждение своей позиции о действиях Тегерана на Ближнем Востоке. Но пока Белый дом решил не делиться на официальном уровне своими выводами по аэростату.

Неопознанный воздушный шар засекли в начале февраля над штатом Монтана, где расположены база ВВС США Мальмстрем и шахты ядерных ракет. Американские военные позднее сбили его над Атлантическим океаном у побережья Южной Каролины. Министр обороны Ллойд Остин заявлял, что Китай использовал аэростат для слежки за американскими стратегическими объектами. Китайские власти настаивали на том, что это был метеозонд, который сбился с курса, и отрицали, что использовали его в шпионских целях.

После произошедшего визит в Китай отменил госсекретарь США Энтони Блинкен, стороны долгое время не могли согласовать новые даты визита из-за нежелания Пекина. Он все же посетил Китай в июне, где предложил «закрыть главу» истории с аэростатом.

На следующий день американский президент Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. Он пояснил, что большой позор для диктаторов — не знать, что происходит, а председатель КНР был ошеломлен, когда США сбили аэростат, поскольку не знал об этой миссии. «Это не должно было произойти там, где произошло. Оно (устройство для слежения. — РБК) сбилось с курса», — пояснил он.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
аэростат шпионаж Китай США
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