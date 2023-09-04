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Milliyet узнала о предложении Эрдогана Путину по Украине

Milliyet: Эрдоган на встрече с Путиным предложит ему посредничество по Украине
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Военная операция на Украине
Два президента встретятся в Сочи 4 сентября. Они будут обсуждать зерновую сделку, создание газового хаба в Турции. Также Эрдоган намерен предложить Путину посредничество по Украине, что он уже неоднократно делал
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Paul Ellis - Pool / Getty Images)

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Владимиром Путиным намерен предложить свое посредничество в переговорах с Украиной, пишет турецкая газета Milliyet.

Это будет один из четырех ключевых посылов Эрдогана на встрече 4 сентября в Сочи. Также президент Турции намерен говорить о необходимости возобновления зерновой сделки, которая не работает уже полтора месяца, с 17 июля. Анкара была посредником при заключении соглашения в июле прошлого года.

Кроме того, Эрдоган собирается обсуждать с Путиным поставки газа из России в Европу через Турцию — после взрыва на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море этот путь остался одним из последних маршрутов для экспорта, Путин предлагал создать в Турции газовый хаб — электронную площадку для торговли.

Еще один вопрос, который поднимет турецкий лидер, — сотрудничество в борьбе с терроризмом, в частности в Сирии, где Турция в прошлом году проводила свои военные операции.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в политических кругах в Анкаре также писал, что главной темой переговоров двух президентов будет зерновая сделка, они обсудят создание газового хаба и экспорт российского зерна через Турцию в нуждающиеся страны Африки при финансовой поддержке Катара.


Эрдоган не раз заявлял, что готов стать посредником в переговорах Москвы и Киева, в частности в самом начале российской спецоперации. Последние переговоры между сторонами конфликта в марте 2022-го прошли именно в Турции.

Турецкий лидер — один из немногих политиков, которые поддерживают контакты и с Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последнюю встречу они провели в июле в Стамбуле (до прекращения зерновой сделки).

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Зеленский сообщал, что они обсуждали вопросы безопасности в черноморском регионе и Европе в целом, украинскую «формулу мира», экспорт зерна и на тот момент предстоящий саммит НАТО. Эрдоган заявил тогда, что Украина заслуживает быть членом альянса. Москва выступает против этого.

Одним из условий начала переговоров Зеленский называл выход Украины к границам 1991 года, Россия же призывает учитывать сложившиеся территориальные реалии. Власти Украины прошлой весной отказались от переговоров с Россией, несмотря на готовность Москвы обсуждать условия мирного договора, теперь миротворческий процесс целиком зависит от Киева, говорил Владимир Путин.

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Реджеп Тайип Эрдоган переговоры Зерновая сделка Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
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