ТАСС назвал темы переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

ТАСС: Путин и Эрдоган обсудят на встрече поставки зерна в Африку через Турцию

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на переговорах в Сочи 4 сентября возможность поставок российского зерна через Турцию в Африку при участии Катара. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в политических кругах в Анкаре.

«Сценарий с поставками зерна из России в нуждающиеся страны Африки через Турцию при финансовой поддержке Катара будет на повестке дня президентов», — сказал собеседник агентства.

Главной темой переговоров, по словам источника, должна стать зерновая сделка. Эрдоган планирует поднять вопрос о жизнеспособности соглашения с учетом новых условий ООН, уточнил он.

Также политики обсудят на встрече проект создания газового хаба в Турции и поставки российского природного газа в Европу через территорию страны, рассказал источник.

Зерновую сделку Россия и Украина заключили отдельно друг от друга при посредничестве Турции и ООН в июле 2022 года. Часть договоренностей касалась вывоза зерна с Украины, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Российская сторона не раз заявляла, что вторая часть соглашения не соблюдается. Россия вышла из зерновой сделки в середине июля. Среди условий для возвращения к ней власти страны называли обеспечение доступа российского зерна на рынки, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 31 августа заявил, что направил главе российского МИДа Сергею Лаврову предложения по возобновлению зерновой сделки. Их содержание он не раскрывал. 2 сентября глава турецкого МИДа Хакан Фидан сообщил, что новый пакет предложений подразумевает переподключение «дочки» Россельхозбанка к SWIFT и разморозку активов российских производителей удобрений в Европе.

Газета Sabah писала со ссылкой на источники, что ООН также предложила начать переговоры по снятию санкций с российских производителей питания и оценить ущерб, нанесенный аммиакопроводу Тольятти — Одесса.