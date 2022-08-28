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Sun узнал о планах Лондона на случай беспорядков из-за энергокризиса

Правительство Великобритании разрабатывает планы на случай протестов из-за резкого роста цен на электроэнергию, передает газета The Sun со ссылкой на источники.

Британские власти не исключают. что рекордно высокие цены на электричество спровоцируют массовые беспорядки и рост числа преступлений.

«По мере того как кризис набирает обороты, Sun on Sunday может сообщить, что министры готовятся к волне преступности в связи с ростом стоимости жизни и возможным беспорядкам. Правительственные чиновники разработали планы по борьбе с массовыми беспорядками на фоне того, как счета за электроэнергию растут», — пишет газета.

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Что именно они собираются предпринять, издание не уточняет.

Ранее, 26 августа, агентство Reuters со ссылкой на заявление британского энергетического регулятора Ofgem сообщило, что цены на электричество в Великобритании вырастут на 80% с 1 октября, а средний предельный счет домохозяйств за год превысит £3,5 тыс. (более $4,1 тыс). Таким образом, верхний порог стоимости электроэнергии в £3549 почти втрое превысит показатели прошлой зимы — £1277, писала The Guardian. При этом глава регулятора Джонатан Брирли предупредил, что с 1 января поставщики планируют снова повысить цены для потребителей. К середине августа долг жителей Великобритании за электроэнергию достиг рекордных £1,3 млрд.

Энергоносители начали дорожать в европейских странах после начала российской спецоперации на Украине и введения Западом санкций против Москвы. В результате привычные цепочки поставок были нарушены, а в Европе резко выросли цены на коммунальные услуги и продовольствие.

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Некоторые британские политики и чиновники уже говорили о серьезном влиянии кризиса на уровень жизни подданных королевства. Так, мэр Лондона Садик Хан предупредил, что миллионам британцев зимой придется выбирать между покупкой продуктов и платой за отопление. Градоначальник подчеркивал, что в стране существует прослойка людей, которым не хватит средств ни на то, ни на другое.

Теги
Великобритания электроэнергия рост цен беспорядки
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