СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.

Анализы были отправлены в лабораторию, которая является одной из пяти в Европе, аккредитованных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) на работу с биоматериалами, спустя два месяца после отравления предпринимателя.

«Первые исследования в этой лаборатории показали, что покушение на Гебрева было совершено с применением боевого отравляющего фосфорорганические вещества, подпадающего под запрет химического оружия», — говорится в материале.

По словам самого Гебрева, после отравления он попросил Военно-медицинскую академию в Софии, где он проходил лечение, отправить анализы крови и мочи в VERIFIN. «Анализ проводился по контракту между Военно-медицинской академией в Софии и VERIFIN и оплачен мной. В результате анализа в пробах были обнаружены фосфорорганические вещества и некоторые вещества, которые не удалось идентифицировать», — сообщил он.