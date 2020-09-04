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Политика ,  
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.

Анализы были отправлены в лабораторию, которая является одной из пяти в Европе, аккредитованных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) на работу с биоматериалами, спустя два месяца после отравления предпринимателя.

«Первые исследования в этой лаборатории показали, что покушение на Гебрева было совершено с применением боевого отравляющего фосфорорганические вещества, подпадающего под запрет химического оружия», — говорится в материале.

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По словам самого Гебрева, после отравления он попросил Военно-медицинскую академию в Софии, где он проходил лечение, отправить анализы крови и мочи в VERIFIN. «Анализ проводился по контракту между Военно-медицинской академией в Софии и VERIFIN и оплачен мной. В результате анализа в пробах были обнаружены фосфорорганические вещества и некоторые вещества, которые не удалось идентифицировать», — сообщил он.

Бизнесмен уточнил, что лаборатория должна была хранить результаты анализов до июня 2020-го. По его словам, он и власти Болгарии с февраля 2019 года несколько раз обращался в письменной форме к директору VERIFIN профессору Ваннинену с просьбой предоставить образцы. Также Гебрев просил продлить срок хранения анализов до тех пор, пока этого требует расследование.

Весной этого года в VERIFIN сообщили, что этих образцов у них нет. В связи с этим бизнесмен направил письма в адрес финской лаборатории и Генеральной прокуратуры страны. Из-за исчезновения анализов расследование в Болгарии пришлось приостановить.

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После отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, как отмечают расследователи, появилась версия, что веществом, которым отравили Гебрева, мог быть «Новичок» (отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Им, как сообщали власти Британии, были отравлены Скрипали).

Материал дополняется.

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