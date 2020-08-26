СМИ увидели сходство случая с Навальным и отравлением бизнесмена Гебрева

Алексей Навальный (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году. Об этом пишут The Insider, Der Spiegel и Bellingcat. Издания полагают, что факт переговоров немецких и болгарских врачей говорит о том, что в «Шарите» видят сходство двух инцидентов.

Как пишет Der Spiegel, специалисты полагают, что Навальный подвергся воздействию того же вещества из семейства органофосфатов, которым был отравлен Гебрев.

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