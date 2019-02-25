СМИ узнали детали пребывания в Болгарии «агента ГРУ» из дела Скрипалей

Источник болгарского издания «24 часа» утверждает, что один из возможных участников отравления Скрипалей в 2015 году жил в отеле, где работал торговец оружием Емельян Гебрев. Его, считают СМИ, отравили «Новичком»

Фото: Andrew Matthews / PA Images / ТАСС

Россиянин, въехавший в Болгарию под псевдонимом Сергей Федотов в 2015 году снял номер в отеле «Орбита», где находился офис болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, пишет «24 часа» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, у следствия есть видеозаписи, на которых россиянина видно на парковке отеля. Кроме того, власти установили, что на территорию Болгарии Федотов прибыл на снятом в прокат автомобиле, пишет издание. Болгарские силовики уведомили о расследовании британских дипломатов.

Весной 2015-го Гебрев и его сын почувствовали себя плохо на приеме в Софии. После госпитализации состояние бизнесмена ухудшилось — он впал в кому, из которой вышел спустя месяц. В феврале главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров заявил, что в совершении преступления подозревают 45-летнего Федотова, который приехал в страну незадолго до отравления Гебрева.

Издание The Insider со ссылкой на данные лаборатории Хельсинского университета писало, что найденные в ходе исследования следы органофосфатов могут говорить о том, что бизнесмена отравили ядом «Новичок». Именно он, по данным властей Великобритании, использовался в Солсбери против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии весной 2018-го.