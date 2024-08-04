США пообещали новые санкции против России из-за осужденных американцев

Из-за того, что в России остаются в заключении американцы, последуют новые санкции, заявили в Белом доме. Ранее страны произвели обмен заключенными, Москва назвала «очень сложными» предшествовавшие ему переговоры

Джон Кирби (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США введут новые санкции против России за «неправомерное удержание американских граждан», заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью Fox News.

«Мы указали на Россию, говорили американцам не ездить туда, ввели санкции, используя Акт Левинсона, и мы снова это сделаем. Мы выступаем за то, чтобы люди осознавали риски, связанные с поездками в некоторые страны», — сказал он.

Акт Левинсона — американский закон, который позволяет вводить санкции и другие ограничения в связи с обвинениями в незаконных удержаниях граждан США.

Кирби добавил, что США будут добиваться возвращения заключенных в России американцев, в том числе Марка Фогеля, который находится под стражей с 2021 года по делу о контрабанде наркотиков.

По данным ТАСС, Фогель был преподавателем англо-американской школы в Москве, а также сотрудником посольства США в России. В августе 2021 года его задержали в аэропорту Шереметьево. В его багаже нашли 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла, которые он пытался провезти в коробке из-под контактных линз. В июне 2022 года суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. Cемья осужденного Фогеля была разочарована его отсутствием в списке на обмен заключенными, заявляла изданию Newsweek его супруга.

1 августа Россия и страны Запада провели масштабный обмен заключенными в Турции. В сделке приняли участие 26 человек. В результате нее в Россию вернулись десять человек, в США уехали три, в Германию — 13. В частности, среди прибывших в ФРГ оказались журналист Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом), бывший московский мундеп Илья Яшин (признан иноагентом) и экс-глава «Открытой России» (организация признана нежелательной на территории России и запрещена) Андрей Пивоваров, а в США — бывший американский морпех Пол Уилан, журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева. Москве передали задержанных по подозрению в обходе экспортных ограничений, шпионаже, по обвинениям в хакерстве и убийстве.

В Кремле оценили переговоры с Западом об этом обмене как «очень сложные». Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном компромиссе в ситуации мирного урегулирования на Украине, указал на «другие принципы», которые связаны с интересами национальной безопасности.