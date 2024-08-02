 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Обмен заключенными ,  
0 

Семья осужденного в России Фогеля заявила о разочаровании властями США

Близкие осужденного в России американца Фогела обвинили США в двойных стандартах
Сюжет
Обмен заключенными
Марк Фогель
Марк Фогель (Фото: freemarcfogel.net)

Cемья осужденного в России за контрабанду наркотиков бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля разочарована его отсутствием в списке на обмен заключенными, заявила изданию Newsweek его супруга.

Родственники Фогеля расстроены тем, что администрации американского президента Джо Байдена не смогла включить его в обменный список с Россией.

«Мы опустошены и чувствуем, что Марк остался позади. Он не совершил преступления, достойного наказания, которое он несет. Он должен был стать частью этого обмена», — сказала Джейн Фогель.

Семья осужденного в России Фогеля заявила о разочаровании властями США
Video

По словам Фогель, семья голосовала за Байдена и разочарована отсутствием коммуникации с его администрацией по вопросу обмена. Родственники отметили, что большую часть жизни Марк Фогель проработал учителем истории в Западной Пенсильвании, а задержали его по тем же обвинениям, что и баскетболистку Бриттни Грайнер. Спортсменку обменяли в 2022 году на россиянина Виктора Бута.

Изменит ли беспрецедентный обмен заключенными отношения России с Западом
Политика
Обмен заключенными, содержавшимися в тюрьмах США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии, в аэропорту Эсенбога

Мать экс-сотрудника посольства Малфина Фогель в разговоре с New York Post заявила, что администрация президента США приложила недостаточно усилий, чтобы включить ее сына в список на обмен. По ее словам, власти страны не были в этом заинтересованы, потому что Фогель — рядовой американский гражданин.

По данным ТАСС, Фогель был преподавателем англо-американской школы в Москве, а также сотрудником посольства США в России. В августе 2021 года его задержали в аэропорту Шереметьево. В его багаже нашли 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла, которые он пытался провезти в коробке из-под контактных линз. В июне 2022 года суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.

Шольц назвал трудным решение освободить Красикова для обмена с Россией
Политика
Олаф Шольц

Крупнейший обмен заключенными между семью государствами состоялся днем 1 августа. В нем участвовали 26 человек. России были переданы десять человек (включая двоих детей), Германии — 12, а США — четыре. Байден ранее также заявил, что США получили в рамках обмена троих американцев и одного обладателя грин-карты.

Речь шла об оппозиционном политике Владимире Кара-Мурзе (признан иноагентом), приговоренном к 25 годам колонии по делам о госизмене и фейкам об армии. В списке на обмен также оказались бывший московский мундеп Илья Яшин, художница Александра Скочиленко, экс-глава штаба Навального в Уфе (штабы Навального были признаны экстремистскими и запрещены в России) Лилия Чанышева.

В Россию в рамках обмена вернулись в том числе экс-сотрудник ФСБ Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, обвиняемые в шпионаже в пользу России журналист Павел Рубцов (его передала Польша), ученый Михаил Микушин (передала Норвегия) и супруги Артем и Анна Дульцевы (были приговорены к году и семи месяцам тюрьмы в Словении). Они представлялись супружеской парой из Аргентины Людвигом Гишем и Марией Майер. Вместе с Дульцевыми вернулись двое их детей. В аэропорту Внуково-2 освобожденных встречал президент Владимир Путин.

Эстония ужесточит таможенный контроль на границе с Россией

Экс-журналистку РБК Оксану Гончарову признали виновной в убийстве мужа

Как сторонники Трампа и Харрис относятся к помощи Украине. Инфографика

Турецкие телеканалы сообщают об обмене заключенными между Россией и США

Эксперты оценили рост цен на ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в августе 2024 года

Какие автомобили чаще всего угоняют в России

Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $26,2 млрд

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Персоны
обмен заключенными США помилование
Илья Яшин фото

Илья Яшин

политик
29 июня 1983 года
Владимир Кара-Мурза фото

Владимир Кара-Мурза

политик
7 сентября 1981 года
Материалы по теме
Как в России и США встречали участников массового обмена заключенными
Общество
Байден и Харрис встретили Гершковича и Уилана после обмена
Политика
Автобусы с освобожденными после обмена россиянами покинули аэропорт
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 92,85 (-0,67) Инвестиции, 01 авг, 17:32 Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 85,78 (-0,33) Инвестиции, 01 авг, 17:32
Intel потеряла более $23 млрд рыночной стоимости после финансового отчетаИнвестиции, 11:03
Как в России и США встречали участников массового обмена заключеннымиОбщество, 11:00 
Беглов предложил вернуть историческое название площади ТрудаОбщество, 10:57
В МВД Франции заявили о 200 задержанных с начала ОлимпиадыСпорт, 10:49
Теплоход со 170 пассажирами сел на мель в Ладожском озереОбщество, 10:48
Суд запретил москвичу держать в квартире десятки кошекОбщество, 10:45
«Роскосмос» назвал имя космонавта для полета к МКС на Crew DragonТехнологии и медиа, 10:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Биткоин восстановился после падения до недельного минимумаКрипто, 10:41
Ремонт машин по ОСАГО cтанет дольше: юристы объяснили, чем это грозитАвто, 10:40
Трамп потребовал больше подробностей по поводу обмена заключеннымиПолитика, 10:36
Кара-Мурза сказал Байдену и своей семье: «Был уверен, что умру в тюрьме»Политика, 10:33
Спортивного функционера Вебера оправдали по делу о расстреле в 90-еОбщество, 10:27
Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской областиПолитика, 10:26
Развожаев показал кадры с места падения осколков ATACMS в СевастополеПолитика, 10:21