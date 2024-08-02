Семья осужденного в России Фогеля заявила о разочаровании властями США

Марк Фогель (Фото: freemarcfogel.net)

Cемья осужденного в России за контрабанду наркотиков бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля разочарована его отсутствием в списке на обмен заключенными, заявила изданию Newsweek его супруга.

Родственники Фогеля расстроены тем, что администрации американского президента Джо Байдена не смогла включить его в обменный список с Россией.

«Мы опустошены и чувствуем, что Марк остался позади. Он не совершил преступления, достойного наказания, которое он несет. Он должен был стать частью этого обмена», — сказала Джейн Фогель.

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По словам Фогель, семья голосовала за Байдена и разочарована отсутствием коммуникации с его администрацией по вопросу обмена. Родственники отметили, что большую часть жизни Марк Фогель проработал учителем истории в Западной Пенсильвании, а задержали его по тем же обвинениям, что и баскетболистку Бриттни Грайнер. Спортсменку обменяли в 2022 году на россиянина Виктора Бута.

Мать экс-сотрудника посольства Малфина Фогель в разговоре с New York Post заявила, что администрация президента США приложила недостаточно усилий, чтобы включить ее сына в список на обмен. По ее словам, власти страны не были в этом заинтересованы, потому что Фогель — рядовой американский гражданин.

По данным ТАСС, Фогель был преподавателем англо-американской школы в Москве, а также сотрудником посольства США в России. В августе 2021 года его задержали в аэропорту Шереметьево. В его багаже нашли 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла, которые он пытался провезти в коробке из-под контактных линз. В июне 2022 года суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.

Крупнейший обмен заключенными между семью государствами состоялся днем 1 августа. В нем участвовали 26 человек. России были переданы десять человек (включая двоих детей), Германии — 12, а США — четыре. Байден ранее также заявил, что США получили в рамках обмена троих американцев и одного обладателя грин-карты.

Речь шла об оппозиционном политике Владимире Кара-Мурзе (признан иноагентом), приговоренном к 25 годам колонии по делам о госизмене и фейкам об армии. В списке на обмен также оказались бывший московский мундеп Илья Яшин, художница Александра Скочиленко, экс-глава штаба Навального в Уфе (штабы Навального были признаны экстремистскими и запрещены в России) Лилия Чанышева.

В Россию в рамках обмена вернулись в том числе экс-сотрудник ФСБ Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, обвиняемые в шпионаже в пользу России журналист Павел Рубцов (его передала Польша), ученый Михаил Микушин (передала Норвегия) и супруги Артем и Анна Дульцевы (были приговорены к году и семи месяцам тюрьмы в Словении). Они представлялись супружеской парой из Аргентины Людвигом Гишем и Марией Майер. Вместе с Дульцевыми вернулись двое их детей. В аэропорту Внуково-2 освобожденных встречал президент Владимир Путин.