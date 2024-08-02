Что мировые лидеры говорили про обмен заключенными

1 августа состоялся самый масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада со времен холодной войны. Как его комментировали политики разных стран мира — в обзоре РБК

Эван Гершкович во время прибытия на военную авиабазу Эндрюс (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент России Владимир Путин

«Хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала. И вот вы дома. Все вы будете представлены к государственным наградам. Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем»

Пресс-служба Кремля

«Владимир Путин подписал указы о помиловании Уилана Пола Николаса, Лика Кевина Викторовича, Гершковича Эвана, Воронина Демури Ильича, Кара-Мурзы Владимира Владимировича (внесен в реестр иноагентов — РБК), Курмашевой Алсу Хамидовны, Чанышевой Лилии Айратовны, Останина Вадима Валерьевича, Фадеевой Ксении Владиславовны, Скочиленко Александры Юрьевны, Яшина Ильи Валерьевича (внесен в реестр иноагентов — РБК), Пивоварова Андрея Сергеевича, Орлова Олега Петровича (внесен в реестр иноагентов — РБК). Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.

Российская сторона благодарна Президенту Белоруссии А. Г. Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Р. Кригера. Также в Москве признательны руководству всех стран, оказавших содействие в подготовке обмена».

Президент США Джо Байден

«Сделка, которая сделала это возможным, была результатом дипломатии и дружбы. Многие страны помогли добиться этого. По моей просьбе они присоединились к сложным переговорам… Любой, кто сомневается в том, что союзники имеют значение: они имеют. Они важны. Сегодняшний день — яркий пример того, почему в этом мире жизненно важно иметь друзей, которым можно доверять, с которыми можно работать и на которых можно положиться, особенно в таких важных и деликатных вопросах, как этот. Наши союзы повышают безопасность наших людей — сегодня мы снова начали в этом убеждаться…»

«О нас также многое говорит тот факт, что эта сделка включает в себя освобождение российских политических заключенных. Они выступали за демократию и права человека. Их собственный лидер посадил их в тюрьму. Соединенные Штаты также помогли добиться их освобождения».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

«Никто не принял просто решение депортировать убийцу, приговоренного к пожизненному заключению, всего после нескольких лет заключения. Заинтересованность государства в исполнении приговора была сопоставлена со свободой, опасностью для жизни, а в некоторых случаях и самой жизнью невинно осужденных в России».

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис

«Я хочу поприветствовать освобождение гражданина Ирландии Пола Уилана из тюрьмы в России. <…> Я знаю, что это станет огромным облегчением для его семьи, которая много лет боролась за его освобождение. Я также хотел бы поблагодарить дипломатическую команду Ирландии в России и нашу консульскую команду в Дублине за многолетнюю неустанную работу по этому делу».

Премьер-министр Польши Дональд Туск

«Только что завершилась операция по обмену заключенными, благодаря которой Россию покинули герои российской оппозиции и граждане стран НАТО, задержанные в России. Операция стала возможной благодаря участию нашего государства. Я благодарю президента и служащих за образцовое сотрудничество».

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев

«Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас. А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

«Я приветствую освобождение ряда заключенных, содержащихся в России, в том числе Владимира Кара-Мурзы, Пола Уилана и Эвана Гершковича. Я мысленно с ними и их близкими, поскольку они воссоединились. Мы продолжим призывать Россию поддерживать свободу выражения политических взглядов».

Председатель Европарламента Роберта Метсола

«Я приветствую долгожданное освобождение Эвана Гершковича, а также Алсу Курмашевой и других диссидентов и журналистов, незаконно удерживаемых Россией. Их свобода не должна была оказаться под угрозой. Я также желаю Эвану и всем освобожденным всего наилучшего, когда они воссоединятся со своими родными и близкими».

Глава Евросовета Шарль Мишель

«Я приветствую освобождение 16 человек, несправедливо заключенных в тюрьму российским режимом. Алсу, Эван, Пол, Владимир и другие, вы дома со своими семьями и близкими! Я благодарю всех, в том числе и в Европе, кто помог сделать эту дипломатическую сделку возможной. ЕС продолжит поддерживать и защищать всех, кто незаконно задержан в России и других странах»

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже

«Очень рада, что Владимир Кара-Мурза, Эван Гершкович и некоторые другие политические заключенные <...> выходят на свободу. Мы требуем освободить всех политических заключенных из тюрем России и Белоруссии».

Кандидат Республиканской партии на выборах 2024 года Дональд Трамп

«Итак, когда они собираются обнародовать детали обмена заключенными с Россией? <...> Платим ли мы им также деньги? Дают ли они нам деньги (пожалуйста, снимите этот вопрос, потому что я уверен, что ответ будет отрицательным)? Освобождаем ли мы убийц? Просто любопытно, потому что мы никогда не заключаем выгодных сделок, ни в чем, особенно при обмене заложниками. Наши «переговорщики» всегда ставят нас в неловкое положение! Я вернул много заложников и ничего не дал стране-противнику — и никогда не давал денег. Это создаст плохой прецедент на будущее. Так и должно быть, иначе ситуация будет становиться все хуже и хуже. Они вымогают деньги у Соединенных Штатов Америки. Они называют сделку «сложной» — это для того, чтобы никто не мог понять, насколько она плоха!».