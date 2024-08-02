 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Обмен заключенными ,  
0 

Что мировые лидеры говорили про обмен заключенными

Сюжет
Обмен заключенными
1 августа состоялся самый масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада со времен холодной войны. Как его комментировали политики разных стран мира — в обзоре РБК
Эван Гершкович во время прибытия на военную авиабазу Эндрюс
Эван Гершкович во время прибытия на военную авиабазу Эндрюс (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент России Владимир Путин

«Хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала. И вот вы дома. Все вы будете представлены к государственным наградам. Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем»

Пресс-служба Кремля

«Владимир Путин подписал указы о помиловании Уилана Пола Николаса, Лика Кевина Викторовича, Гершковича Эвана, Воронина Демури Ильича, Кара-Мурзы Владимира Владимировича (внесен в реестр иноагентов — РБК), Курмашевой Алсу Хамидовны, Чанышевой Лилии Айратовны, Останина Вадима Валерьевича, Фадеевой Ксении Владиславовны, Скочиленко Александры Юрьевны, Яшина Ильи Валерьевича (внесен в реестр иноагентов — РБК), Пивоварова Андрея Сергеевича, Орлова Олега Петровича (внесен в реестр иноагентов — РБК). Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.

Российская сторона благодарна Президенту Белоруссии А. Г. Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Р. Кригера. Также в Москве признательны руководству всех стран, оказавших содействие в подготовке обмена».

Президент США Джо Байден

«Сделка, которая сделала это возможным, была результатом дипломатии и дружбы. Многие страны помогли добиться этого. По моей просьбе они присоединились к сложным переговорам… Любой, кто сомневается в том, что союзники имеют значение: они имеют. Они важны. Сегодняшний день — яркий пример того, почему в этом мире жизненно важно иметь друзей, которым можно доверять, с которыми можно работать и на которых можно положиться, особенно в таких важных и деликатных вопросах, как этот. Наши союзы повышают безопасность наших людей — сегодня мы снова начали в этом убеждаться…»

«О нас также многое говорит тот факт, что эта сделка включает в себя освобождение российских политических заключенных. Они выступали за демократию и права человека. Их собственный лидер посадил их в тюрьму. Соединенные Штаты также помогли добиться их освобождения».

Как в России и США встречали участников массового обмена заключенными
Фотогалерея 

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

«Никто не принял просто решение депортировать убийцу, приговоренного к пожизненному заключению, всего после нескольких лет заключения. Заинтересованность государства в исполнении приговора была сопоставлена со свободой, опасностью для жизни, а в некоторых случаях и самой жизнью невинно осужденных в России».

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис

«Я хочу поприветствовать освобождение гражданина Ирландии Пола Уилана из тюрьмы в России. <…> Я знаю, что это станет огромным облегчением для его семьи, которая много лет боролась за его освобождение. Я также хотел бы поблагодарить дипломатическую команду Ирландии в России и нашу консульскую команду в Дублине за многолетнюю неустанную работу по этому делу».

Путин встретил освобожденных в ходе обмена россиян у трапа самолета
Политика

Премьер-министр Польши Дональд Туск

«Только что завершилась операция по обмену заключенными, благодаря которой Россию покинули герои российской оппозиции и граждане стран НАТО, задержанные в России. Операция стала возможной благодаря участию нашего государства. Я благодарю президента и служащих за образцовое сотрудничество».

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев

«Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас. А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей».

Кого выдали с Запада в Россию в рамках обмена заключенными
Фотогалерея 

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

«Я приветствую освобождение ряда заключенных, содержащихся в России, в том числе Владимира Кара-Мурзы, Пола Уилана и Эвана Гершковича. Я мысленно с ними и их близкими, поскольку они воссоединились. Мы продолжим призывать Россию поддерживать свободу выражения политических взглядов».

Председатель Европарламента Роберта Метсола

«Я приветствую долгожданное освобождение Эвана Гершковича, а также Алсу Курмашевой и других диссидентов и журналистов, незаконно удерживаемых Россией. Их свобода не должна была оказаться под угрозой. Я также желаю Эвану и всем освобожденным всего наилучшего, когда они воссоединятся со своими родными и близкими».

Глава Евросовета Шарль Мишель

«Я приветствую освобождение 16 человек, несправедливо заключенных в тюрьму российским режимом. Алсу, Эван, Пол, Владимир и другие, вы дома со своими семьями и близкими! Я благодарю всех, в том числе и в Европе, кто помог сделать эту дипломатическую сделку возможной. ЕС продолжит поддерживать и защищать всех, кто незаконно задержан в России и других странах»

Кого передала Россия во время крупнейшего обмена заключенными
Фотогалерея 

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже

«Очень рада, что Владимир Кара-Мурза, Эван Гершкович и некоторые другие политические заключенные <...> выходят на свободу. Мы требуем освободить всех политических заключенных из тюрем России и Белоруссии».

Кандидат Республиканской партии на выборах 2024 года Дональд Трамп

«Итак, когда они собираются обнародовать детали обмена заключенными с Россией? <...> Платим ли мы им также деньги? Дают ли они нам деньги (пожалуйста, снимите этот вопрос, потому что я уверен, что ответ будет отрицательным)? Освобождаем ли мы убийц? Просто любопытно, потому что мы никогда не заключаем выгодных сделок, ни в чем, особенно при обмене заложниками. Наши «переговорщики» всегда ставят нас в неловкое положение! Я вернул много заложников и ничего не дал стране-противнику — и никогда не давал денег. Это создаст плохой прецедент на будущее. Так и должно быть, иначе ситуация будет становиться все хуже и хуже. Они вымогают деньги у Соединенных Штатов Америки. Они называют сделку «сложной» — это для того, чтобы никто не мог понять, насколько она плоха!».

«Добро пожаловать на Глиникский мост». ИноСМИ про обмен заключенными
Политика
Фото:Bing Guan / Reuters

Эстония ужесточит таможенный контроль на границе с Россией

Экс-журналистку РБК Оксану Гончарову признали виновной в убийстве мужа

Как сторонники Трампа и Харрис относятся к помощи Украине. Инфографика

Турецкие телеканалы сообщают об обмене заключенными между Россией и США

Эксперты оценили рост цен на ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в августе 2024 года

Какие автомобили чаще всего угоняют в России

Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $26,2 млрд

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Мария Васильева Мария Васильева, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
обмен заключенными Владимир Путин
Материалы по теме
Изменит ли беспрецедентный обмен заключенными отношения России с Западом
Политика
Кого выдали с Запада в Россию в рамках обмена заключенными
Политика
ФСБ показала кадры с освобожденными в рамках обмена россиянами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 92,85 (-0,67) Инвестиции, 01 авг, 17:32 Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 85,78 (-0,33) Инвестиции, 01 авг, 17:32
Почему компании США бегут из «демократических» штатов в «республиканские»Pro, 12:29
В ожидании первой российской медали. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 12:28
Совфед одобрил закон о регистрации Telegram-блогеров в РоскомнадзореПолитика, 12:25
Совфед одобрил применение судебными приставами физической силы и оружияОбщество, 12:24
В Москве мужчина попытался покончить с собой в МФЦОбщество, 12:22
Минобороны сообщило о сбитом в Белгородской области дронеПолитика, 12:21
Украине вернули тела 250 военнослужащихПолитика, 12:16
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Что мировые лидеры говорили про обмен заключеннымиПолитика, 12:13
MicroStrategy докупила биткоины на $11,4 млн в июлеКрипто, 12:13
Потолки и окна в пол, ванна у окна: о новостройках в ПетербургеРБК и ПИК, 12:12
В Mercedes отреагировали на предупреждения о взломе автоключей в РоссииАвто, 12:06
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли котаОбщество, 12:03
Бакальчук нашел плюсы в оставлении без движения иска от его жены ТатьяныБизнес, 12:02
Медведев назвал Молдавии способ не повторить судьбу УкраиныПолитика, 11:55